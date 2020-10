vor 19 Min.

Prozess: Betrunkene Frau rastete bei Musiknacht aus und schlug Polizeibeamte

Plus Bei der Musiknacht im Oktober 2019 in Illertissen war eine 40-Jährige so alkoholisiert, dass sie die Polizeibeamten, die ihr helfen wollten, anschrie und trat. Vor Gericht schämte sie sich.

Von Sophia Huber

Geschrei, fliegende Glasflaschen, Blaulicht: Die Musiknacht im vergangenen Jahr hat die Polizei auf Trab gehalten. Die Illertisser Musiknacht hat ihre Unschuld verloren , war das Resümee nach dem 3. Oktober 2019. Mehrmals eskalierte es bei der Veranstaltung vor allem wegen betrunkener und aggressiver Gäste. Eine davon musste sich jetzt vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht für ihre Taten vor etwa einem Jahr verantworten. Laut Anklage leistete die 40-jährige Illertisserin Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und griff die Polizeibeamten, die an diesem Abend im Einsatz waren, mehrmals an.

Die Frau wollte nur die Livemusik genießen, trank aber zu viel Alkohol

Sie hatte sich so sehr auf diesen Abend gefreut. Da die 40-jährige Frau aus Illertissen Livemusik liebt, sollte die Musiknacht im vergangenen Jahr ein besonderes Erlebnis für sie werden. Und das wurde es auch. Doch anders, als sie es sich gewünscht hätte. Denn aus einem geselligen Abend wurde eine stundenlange Auseinandersetzung mit der Polizei, die für die Frau in der Zelle endete.

Die Angeklagte wollte der Richterin Gabriele Buck ihr Verhalten erklären – doch konnte sie sich nicht mehr erinnern, wie sie im Sitzungssaal zugab. „Ich bin immer noch schockiert und schäme mich in Grund und Boden“, sagte die sichtlich nervöse Frau. Der Grund für ihren Ausraster war schlicht zu viel Alkohol. „Ich habe zu Hause schon eine Flasche Rotwein getrunken“, erzählte die 40-Jährige. „Ich war sehr locker drauf und habe meinen Mann gefragt, ob er mit mir zur Musiknacht geht“, sagte sie weiter. Vor Ort hat sie schließlich nicht nur die Musik genossen, sondern weitere Schnapsmischgetränke. Gegen Mitternacht sei ihr Mann gegangen, etwa zwei Stunden später wollte auch sie nach Hause. Doch weit ist sie nicht gekommen.

Die Polizei hatte in dieser Nacht viel zu tun, die Illertisserin fiel mehrmals auf

Vor der Bar, wo die Angeklagte und andere Gäste nach dem Ende der Musiknacht ihre letzten Gläser leerten, sei den ganzen Abend über schon viel losgewesen. Das berichteten die Zeugen der Polizei Illertissen und der Operativen Ergänzungsdienste Neu-Ulm, die bei der Veranstaltung als Streife unterwegs gewesen waren. „Vor dem eigentlichen Geschehen ist uns die Frau schon aufgefallen, weil sie vor der Bar herumpöbelte“, sagte ein 32-jähriger Polizeibeamter. Gegen drei Uhr wurde die Polizeistreife erneut in die Straße bei der Bar gerufen: Ein Mann hatte sich eine Platzwunde zugezogen und musste versorgt werden. Um die schaulustigen und betrunkenen Passanten abzuhalten, bildeten die Beamten eine Absperrung, indem sie sich um den verletzten Mann stellten, sodass dieser erstversorgt werden konnte.

In diesem Moment wollte die stark betrunkene Illertisserin allerdings ihren Heimweg antreten, der direkt durch diese Gasse führen sollte. „Die Angeklagte wollte immer wieder durch unsere Sperrung“, erinnerte sich ein Polizeibeamter. Ein Kollege habe versucht, mit der Dame zu sprechen, doch ohne Erfolg. Schließlich wurde ihr ein Platzverweis ausgesprochen. Doch der habe nicht gewirkt. Die Angeklagte erinnerte sich nicht daran: „Ich weiß nur, dass ich heimwollte und auf einmal Handschellen an hatte“, sagte die Frau beschämt. Sie habe nicht erkannt, dass es sich bei den Männern, die auf sie einredeten, um Polizisten handelte.

Die Angeklagte wurde schließlich von ihrem Mann bei der Polizei abgeholt

Als die Frau nicht aufhörte sich zu wehren, wurde sie von den Beamten festgenommen. Auf der Dienststelle ging es weiter: Schließlich mussten vier Polizisten die Frau an Armen und Beinen eine Wendeltreppe hinuntertragen, dabei trat und schrie die 40-Jährige. Der Einsatz habe etwa eine Stunde gedauert. „Man muss sagen, sie hatten wirklich eine Engelsgeduld“, lobte die Richterin die Polizisten. Letztendlich wurde die Frau von ihrem Mann auf der Wache abgeholt. „Da wären sie mal lieber gleich mit ihrem Mann mitgegangen“, sagte Buck zur Beschuldigten.

Die nickte nur eingeschüchtert und akzeptierte die Strafe des Gerichts: Obwohl die Verteidigerin auf eine Geldstrafe plädierte, entschied sich die Richterin für acht Monate Freiheitsstrafe mit einer Bewährungszeit von drei Jahren und einer Zahlung von 3000 Euro an eine soziale Stiftung. Buck schließ die Sitzung mit den Worten: "Zum Glück gibt es dieses Jahr keine Musiknacht und auch der Fasching fällt aus." Sie finde es zwar schade, dass wegen der Corona-Pandemie viele Veranstaltungen ausfallen, für die Polizeibeamten sei es jedoch entspannter ohne die "Trinkveranstaltungen."

