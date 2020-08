11:00 Uhr

Prozess: Illertisser bastelte Feuerwerk mit explosiven Stoffen

Plus Weil ein Mann aus Illertissen in seiner Wohnung kiloweise explosives Material hortete, musste sogar ein Sprengstoffkommando anrücken. Jetzt steht er vor Gericht.

Von Anna Katharina Schmid

Papphülsen, Batterien, Pulver in Joghurtbechern und Schüsseln, verteilt in allen Räumen: So beschreibt Richterin des Amtsgericht Neu-Ulm Gabriele Buck die Fotos von der Wohnung des Angeklagten. „Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes auf einem Pulverfass gesessen“, sagt Buck. Der Angeklagte, ein 48-Jähriger aus Illertissen, hat in seiner Wohnung kiloweise verbotene Feuerwerkskörper gehortet. Mit diesen soll er experimentiert und sie neu zusammengebaut haben. Dafür muss er sich nun vor dem Amtsgericht in Neu-Ulm verantworten. Der Fall entsetzt nicht nur die Richterin.

Der Mann aus Illertissen bestellte die Feuerwerkskörper über das Internet

Ein Mitarbeiter eines Paketdienstes brachte die Polizei erst auf die Spur des Illertissers. Der 48-Jährige hatte im November 2018 bei einem polnischen Anbieter bestellt, der für illegale Pyrotechnik bereits bundesweit bekannt ist. In dem Paket: 1481 Feuerwerkskörper mit einer Explosionsmasse von über drei Kilogramm. Für den Umgang mit derart explosionsgefährlichen Stoffen benötige man Richterin Buck zufolge eine Genehmigung.

Der Illertisser hantierte allerdings ohne Erlaubnis mit den Feuerwerkskörpern und wollte diese mithilfe von Anleitungen im Internet optimieren. Das Ausmaß seines gefährlichen Hobbys erschreckte auch die Polizisten, die im März 2019 die Wohnung durchsuchten. Ein Beamter, der als Zeuge geladen war, sagte, er habe so etwas noch nie gesehen. Ein wildes Durcheinander aus Granulaten, verschiedenen Pulvern in Tupperdosen und großen Eimern, dazwischen Kugelbomben mit Lunte. „So etwas findet man nur in Fachfirmen“, sagt der Polizist.

Ein Sprengstoff-Räumkommando musste die Wohnung in Illertissen sichern

Wegen der Menge an explosiven Materialien von mehr als zwölf Kilogramm rief die Polizei ein Sprengstoff-Räumkommando des Landeskriminalamtes. Das zu Recht: Das Team schätzte die gefundenen Stoffe als gefährlich ein. „Sogar die Spezialisten waren erstaunt, so etwas in einem privaten Haushalt zu finden“, sagt der Polizeibeamte. Die Materialien seien äußerst empfindlich und könnten sich selbst entzünden, etwa bei Feuchtigkeit oder Hitze.

Warum der 48-Jährige so viele Feuerwerkskörper kaufte? „Die Internetseite hatte einen Mindestbestellwert“, antwortet der Illertisser auf die Frage von Richterin Buck. Auch der Preis, den er für die großen Mengen an Feuerwerkskörpern überwies, entsetzt Buck. Für das Paket mit drei Kilogramm Material bezahlte der Mann lediglich 200 Euro. Er wollte nach seinen Angaben das Feuerwerk an Silvester in einem Dorf bei Illertissen zünden und das Material nicht in der Wohnung horten. Vorher habe er noch nie selbst gebaute Raketen verwendet. Das steht der Aussage des Polizeibeamten gegenüber, wonach die Polizei frühere Bestellungen von ihm gefunden habe, die bis 2016 zurückgehen.

Eine Gefahr für sein Umfeld: So entschied die Richterin in Neu-Ulm über den Bastler

Staatsanwältin Stephanie Radloff hebt die enorme Gefahr hervor, der sich der Angeklagte offenbar nicht bewusst gewesen sei oder die er ausblendete. Nicht nur für sich selbst, auch für seinen Bruder, der das Paket entgegennahm, die Mitarbeiter des Paketdienstes und seine Nachbarn. Das sieht Richterin Buck ähnlich. „So etwas darf es nicht geben, Sie müssen aufhören“, sagt sie zu dem Angeklagten.

Da der 48-Jährige nicht vorbestraft ist und seine Taten vor Gericht gestanden hatte, verurteilte Buck ihn zu einer Haftstrafe von acht Monaten auf Bewährung. Darüber hinaus verhängte die Richterin eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 70 Euro, sowie eine Zahlung von 4000 Euro an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder.

