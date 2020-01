18:00 Uhr

Prozess: Putzfrau linkt die Behörden

Plus Die Angeklagte bezieht Sozialleistungen, obwohl sie rund 30.000 Euro Bargeld besitzt. Der Ehemann zeigt sie an.

Von Dominik Stenzel

Indem sie über Monate hinweg bei zwei ihrer drei Stellen schwarz beschäftigt war, hat eine Putzfrau aus dem südlichen Landkreis mehr Arbeitslosengeld erhalten, als ihr eigentlich zustand. Doch damit nicht genug. Später beantragte die heute 59-Jährige Hartz IV und verschwieg dabei, dass sie über Bargeld in Höhe von rund 30.000 Euro verfügt. Gefunden wurde das Geld bei einer Hausdurchsuchung, nachdem der eigene Ehemann sie angezeigt hatte. Mittlerweile sind diese Geschehnisse mehr als zwei Jahre her. Am Dienstag musste sich die Frau wegen Betrugs in mehreren Fällen vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht verantworten. Am Ende gab es ein Urteil – und mahnende Worte vom Vorsitzenden Richter Thomas Mayer.

Die Angeklagte räumte die Vorwürfe während der Verhandlung umfänglich ein: „Es tut mir unendlich leid.“ Mit den beiden Privatleuten, bei denen sie über Monate hinweg als Putzfrau gearbeitet hatte, habe sie gar nicht erst über die fällige Sozialversicherung gesprochen. „Ich bin dort aber nicht hingekommen, um schwarzzuarbeiten“, sagte sie. Ihren Lohn, der monatlich jeweils im niedrigen dreistelligen Bereich lag, habe sie bar erhalten und zu Hause aufbewahrt. Angeklagte sorgte für "Rundum-Beschäftigung" der Justiz Bei der Beantragung von Hartz IV spielt nicht nur das Einkommen, sondern auch das Vermögen eine Rolle. Das Gericht beschäftigte sich deswegen auch mit der Frage, wie die Putzfrau zu den 30.000 Euro Bargeld gekommen ist. Denn dieser Betrag ging weit über das in ihrem Fall zulässige Vermögen von 7000 Euro hinaus. Und dabei blieben Fragen offen: Die Angeklagte berichtete zwar, dass sie lange gespart und sich unter anderem auf Flohmärkten Geld dazuverdient habe. Zudem erzählte sie, dass knapp ein Viertel des Betrags einer Tochter gehörte. Dass während der Durchsuchung aber derart viel Bargeld gefunden wurde, habe auch die 59-Jährige überrascht: „Ich habe mein Geld allerdings auch nicht jeden Tag gezählt.“ Richter Mayer zufolge sorgt die Angeklagte schon seit einiger Zeit für eine „Rundum-Beschäftigung der Justiz“. Vor einigen Jahren sei ein Insolvenzverfahren gegen sie gelaufen, außerdem habe sie auch am Familiengericht, Sozialgericht und Zivilgericht für „ordentlich Arbeit“ gesorgt. „Das hatte ich nicht vor“, entgegnete die 59-Jährige und machte vor allem ihre vier Jahre andauernde „Ehe-Hölle“ verantwortlich. „Ich habe jeden Tag Erniedrigungen erfahren. Es war menschenunwürdig“, sagte sie. Der Anklageschrift zufolge hat die Frau im Rahmen der Scheidung mehrfach Anträge auf Verfahrenskostenhilfe gestellt und diese auch bewilligt bekommen. Auch dabei verschleierte sie ihr Einkommen und Vermögen – das Geld hätte ihr aufgrund ihrer finanziellen Situation überhaupt nicht zugestanden. Richter Mayer findet mahnende Worte Die Staatsanwältin sprach von einer „sehr dreisten Masche“ der Angeklagten und beantragte eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Der Verteidiger konnte die Forderung einer derart harten Strafe nicht nachvollziehen: „Ohne Bewährung – das hätte ich nie gedacht.“ Seine Mandantin habe ein rechtschaffenes Leben geführt – bis sie durch die „Ehe-Hölle“ gegangen sei: „Sie ist psychisch fertig.“ Der Verteidiger überließ es dem Gericht, eine angemessene Strafe zu finden. „Ich bin froh, heute nicht der Richter sein zu müssen.“ Richter Mayer verurteilte die 59-Jährige schließlich zu einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung. Die Frau sei sich ihrer Schuld schnell bewusst gewesen und habe die Ermittlungen dadurch erleichtert, sagte er. Der entstandene finanzielle Schaden von knapp 13.000 Euro soll durch das beschlagnahmte Bargeld beglichen werden. Der Fall könnte die Justiz noch länger beschäftigen. Denn laut Mayer ist es durchaus möglich, dass die Staatsanwaltschaft auch gegen die beiden Privatleute, welche die verurteilte Putzfrau illegal engagiert hatten, Verfahren einleitet: „Wer Leute schwarz beschäftigt, kann nicht geschont werden.“ Auch diese Prozesse beschäftigen derzeit die Region: Prozess: Betrunkener greift wiederholt Polizisten an Mann schlägt neunjährigen Buben mit Zollstock

