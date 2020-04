Psychisch Kranke nähen OP-Hauben

Plus Heilsame Beschäftigung und sinnvolle Hilfe: Die Klienten der Tagesstätte Illertissen arbeiten gerade an einem besonderen Auftrag.

Als Mitte März die weitreichenden Ausgangsbeschränkungen angeordnet wurden, standen die Tagesstätten für seelische Gesundheit des Diakonischen Werkes Neu-Ulm vor einem Dilemma: Einerseits brauchen die psychisch Kranken, die von der Diakonie sonst betreut werden, gerade jetzt intensive Unterstützung. Andererseits gehören viele einer Risikogruppe an.

Der Kontakt läuft nur über das Telefon

Seither wird der Kontakt zu den Klienten telefonisch gehalten, in der Regel durch tägliche Anrufe der Mitarbeiter. Die Tagesstätten verschicken regelmäßig Mails oder Briefe, die Rätsel, Gebete, Blumensamen und andere Anregungen zur Gestaltung des Alltages zu Hause bieten. Bei Bedarf können in Kooperation mit den Mitarbeitern des Ambulant Betreuten Wohnens auch weitergehende Hilfen wie Besuche und Einkaufsdienste organisiert werden.

Dann meldete sich der OP-Manager bei der Tagesstätte

In der Tagesstätte Illertissen meldete sich – vermittelt über einen persönlichen Kontakt – der OP-Manager des Bundeswehrkrankenhauses Ulm mit der Anfrage, ob dort kochfeste Operations-Kopfhauben aus Stoff genäht werden könnten. Einen Prototyp lieferte das BWK gleich mit. Nach Rücksprache mit den „nähenden“ Klientinnen und der positiven Rückmeldung eines Stoff-Großhandels in Ulm nahm die Tagesstätte den Auftrag über 500 Stück an. Seither schneiden die Mitarbeiter Stoff zu und verteilen diesen an Klienten und andere, freiwillige Näher und Näherinnen. Inzwischen sind mehr als die Hälfte der Hauben fertiggestellt. Das BWK hat inzwischen einen Folgeauftrag in Aussicht gestellt. Auf diese Weise helfen nicht nur die sozialpsychiatrischen Dienste, sondern sogar die Klienten mit, die derzeitige Krise zu meistern. (az)

