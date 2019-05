00:35 Uhr

Queenz of Piano gastieren in Illertissen

Konzert auf zwei Flügeln in Kollegsaula

Mit Queenz of Piano tritt am Freitag, 17. Mai, ab 19 Uhr ein künstlerisch vielseitiges Duo im Rahmen von „Kultur im Schloss“ in der Festhalle des Kollegs in Illertissen auf. Auf der Bühne werden zwei Flügel stehen, doch das Publikum kann noch mehr erwarten als „nur“ Klaviermusik im Duett. Die Pianistinnen Jennifer Rüth und Silvia Yi – mit Künstlernamen Ming – erhielten 2015 den Thüringer Kleinkunstpreis für ihr „musikalisch-akrobatisch-kabarettistisches Gesamtkunstwerk“. Beim Blick in ihr Repertoire findet sich Musik aller Epochen und Stilrichtungen.

In ihrem neuen Programm befassen sich die „Queenz“ damit, wie schön es ist, nicht perfekt zu sein. Sie zeigen, wie neue Instrumente aus Konstruktionsfehlern entstanden sind und die Musikwelt revolutionierten. Das Publikum darf sich auf eine Show auf zwei Flügeln und viele Überraschungen freuen.

Jennifer Rüth wurde in Würzburg geboren. Mit 16 Jahren war sie Jungstudentin für Klavier am Konservatorium in Würzburg, wo sie nach dem Abitur weiterstudierte. Ihrer Ausbildung schlossen sich die Studiengänge Klavierduo in Rostock an sowie Jazzgesang, der sie unter anderem bis nach Boston in Amerika führte. Inzwischen ist Rüth auf internationalen Bühnen in verschiedensten Genres zu erleben.

Ming ist in Hannover geboren. Mit 13 Jahren begann sie als Jungstudentin an der Musikhochschule Lübeck und setzte ihr Studium in Rostock und Bern in der Schweiz fort. Als Pianistin tourte sie mit Bands der Klassik- und Pop-Szene durch die Lande. 2006 erfand Ming ihr eigenes Showformat Klassikbattle. Neben ihrer Konzerttätigkeit ist Ming Dozentin an der Universität der Künste in Berlin. (lor)

Tickets für „Queenz Of Piano“ gibt es bei Fritz Unglert unter 07303/7257, bei Buch & Musik unter 07303/928464 und der Abendkasse.

