21.12.2018

Räte blicken auf das Jahr zurück

Was sich in Unterroth in diesem Jahr alles getan hat

Die letzte Gemeinderatssitzung dieses Jahr in Unterroth hat Bürgermeister Gerhard Struve zum Anlass genommen, kurz Bilanz über die zurückliegende Kommunalarbeit zu ziehen. Ein Überblick:

Der Rohbau des ersten kommunalen Bauhofs ist fertig.

In Unterroth wurden sieben Stationen mit Kotbeuteln als „Hundetoiletten“ aufgestellt.

Am Meisenweg ganz im Norden Unterroths wurde eine Schulbushaltestelle eingerichtet. Wartehäuschen, auch für den Halt am Schulweg, sind bestellt.

Die Wehr erhielt ein neues Löschfahrzeug.

Keine Kredite mussten in diesem Jahr aufgenommen werden.

Eine Befahrung mit Kamera und etliche Reparaturen waren nötig. Weitere stehen noch an.

Der neue Gasthof „Linde“ öffnete wieder, das alte Gebäude wurde abgerissen. Und der Dorfladen fand einen neuen Betreiber.

Es gibt einen neuen Ortsplan und die Kommune trat der Arbeitsgemeinschaft Iller-Roth-Biber bei. (lor)

