Randalierer demolieren Gartenbank in Jedesheim

Eine Gartenbank ist in der Nacht zum Sonntag in Jedesheim zum Ziel von Vandalen geworden.

Eine Gartenbank ist in der Nacht zum Sonntag in Jedesheim zum Ziel von Vandalen geworden. Wie die Polizei mitteilt, entfernten die Unbekannten das Sitzmöbel aus dem Hof eines Anwesens in der Pater-Rupert-Mayer-Straße und brachte es zu einem nahe gelegenen Spielplatz. Dort wurde die Bank dann so demoliert, dass ein Schaden von geschätzten 125 Euro entstand. (az)

Kontakt: Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

