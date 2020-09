vor 50 Min.

Raubüberfall auf Penny-Markt in Illertissen: Fahndung der Polizei

Auf den Penny-Supermarkt in Illertissen ist am Donnerstagnachmittag ein Raubüberfall verübt worden. Zahlreiche Polizeistreifen waren im Einsatz.

Mit einem Großaufgebot fahndete die Polizei am Donnerstagnachmittag in Illertissen nach einem Flüchtigen. Der Mann hatte einen Supermarkt überfallen.

Ein Großaufgebot der Polizei war am Donnerstagnachmittag in Illertissen im Einsatz. Auslöser war ein Raubüberfall auf den Penny-Supermarkt in der Memminger Straße.

Überfall auf Supermarkt in Illertissen: Täter hatte ein Messer

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West in Kempten auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, handelte es sich um einen männlichen Einzeltäter, der nach der Tat zu Fuß geflüchtet war. Der Angreifer soll ein größeres Messer dabei gehabt haben, verletzt wurde jedoch niemand. Wenige Minuten nach der Tat etwa ein Dutzend Polizeistreifen und ein Hubschrauber der Polizei im Einsatz, um das Stadtgebiet von Illertissen abzusuchen. Die Suche wurde am frühen Abend ergebnislos abgebrochen. (rjk/wis)

