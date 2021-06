Mann fährt unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter durch Roggenburg

Bei einer Kontrolle in Roggenburg stellt sich heraus, dass der Fahrer eines E-Scooters Drogen konsumiert hatte und das Gefährt nicht versichert war.

Unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz ist ein junger Mann mit einem E-Scooter in Roggenburg unterwegs gewesen. Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr, so teilt die Polizei mit, wurde der Fahrer des E-Scooters im Abt-Lienhardt-Weg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten der Polizei Weißenhorn stellten dabei fest, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand, der erforderlich gewesen wäre.

Verkehrskontrolle in Roggenburg: Positiver Drogen-Schnelltest auf THC

Außerdem waren bei dem 19-Jährigen laut Polizeibericht drogentypische Merkmale erkennbar, worauf der junge Mann auf Vorhalt einräumte, in jüngster Vergangenheit Drogen konsumiert zu haben. Ein Drogen-Schnelltest reagierte dann auch positiv auf THC. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. (AZ)

