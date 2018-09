18:22 Uhr

Rollerfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Beinahe-Zusammenstoß in Illertissen kam ein Rollerfahrer zu Schaden.

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Illertissen am Montagnachmittag leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Eine 59-jährige Autofahrerin wollte von der Franz-Eugen-Huber-Straße in die Auer Straße abbiegen und hielt zunächst an der dortigen Stoppstelle an. Beim Einbiegen übersah sie jedoch einen vorfahrtsberechtigen Rollerfahrer. Die Folge: Der 33-Jährige musste eine Vollbremsung machen, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Rollerfahrer kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Motorroller kam es aber nicht. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 200 Euro geschätzt.

