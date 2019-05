vor 58 Min.

Run Bike Rock ist nicht selbstverständlich

Eine solch große Veranstaltung wie Run Bike Rock sollten Bewohner nicht als selbstverständlich nehmen – und Verständnis für kleinere Probleme aufbringen.

Von Dominik Stenzel

Für Illertissen war Run Bike Rock das Sportevent des Jahres. Der Marktplatz verwandelte sich in eine Partymeile, mehr als 3000 Sportler starteten bei den Wettkämpfen. Und bei all dem stand der gute Zweck im Vordergrund. Eine Veranstaltung dieser Größenordnung sollten Bewohner einer Kleinstadt nicht als selbstverständlich nehmen – und Verständnis für kleinere Probleme aufbringen. Was bei Run Bike Rock alles geboten war, Lesen Sie hier: Tausende Sportler starten in Illertissen durch

Für Organisationsteam, Feuerwehren und Rettungskräfte war Run Bike Rock schließlich mit einem riesigen Aufwand verbunden. Im Vorfeld, aber auch am Tag der Veranstaltung. Sie verteilten Startnummern, versorgten Verletzte, sperrten Straßen ab und beschwichtigten verärgerte Autofahrer. Knapp 400 Helfer waren beteiligt und sie alle machten das ehrenamtlich. Zu größeren Zwischenfällen kam es nicht und das ist durchaus erwähnenswert.

Run Bike Rock fand in Illertissen zum zweiten Mal statt

Run Bike Rock fand erst zum zweiten Mal statt. Da ist es verständlich, dass es zu kleineren Problemen kommen kann. Dass sich Leute beschweren, wenn Kinder weinend umherlaufen, weil sie nach den Schülerläufen ihre Eltern nicht gefunden haben, ist dabei aber ebenso nachvollziehbar.

Das Organisationsteam scheint für konstruktive Kritik ein offenes Ohr zu haben, entschuldigt sich öffentlich und gelobt Besserung. Die Chance dazu sollte man ihm auch geben. Denn nach der zweiten Ausgabe von Run Bike Rock überwiegen die positiven Eindrücke.

