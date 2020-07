vor 19 Min.

Rund um die alte Jahnhalle sollen neue Seniorenwohnungen entstehen

Plus Zwei Planungsbüros stellen ihre Ideen für Seniorenwohnen in Illertissen vor. Der Sportverein plant derweil den Neubau seiner Sporthalle.

Von Rebekka Jakob

Es verspricht ein schöner Platz zum Leben zu werden: Das bisherige TSV-Gelände in Illertissen soll sich in eine Anlage für betreutes Wohnen mit Tagespflege verwandeln. Zwei Architekturbüros haben dem Stadtrat nun ihre Pläne dafür vorgestellt. Auch beim TSV Illertissen laufen derweil schon die Planungen – denn zur Freude darüber, dass die alte Jahnhalle in das neue Wohnprojekt integriert wird, kommt die Vorfreude auf die neue Sporthalle, die der TSV bauen will.

Die Entwürfe der beiden Büros unterscheiden sich in der räumlichen Aufteilung: Während die Regensburger Donhauser Postweiler drei annähernd gleich große Punkthäuser bauen wollen, die sich gemeinsam mit der Turnhalle um eine „Grüne Mitte“ gruppieren, schlagen Weber und Hummel ( Stuttgart) eine lockerere Aufteilung mit fünf über das Gelände verteilten Häusern mit Wohnungen und einem Gebäude für die Tagespflege gegenüber der Jahnhalle vor. Die Caritas möchte etwa 60 Seniorenwohnungen bauen und für 18 bis 20 Senioren eine Tagespflege anbieten; weitere Wohneinheiten sollen entweder für Mitarbeiter genutzt oder frei verkauft oder vermietet werden.

Sporthallenbau soll im Frühjahr beginnen

Welcher der beiden Vorschläge am Ende in die Tat umgesetzt wird, muss der Stadtrat entscheiden. Die Caritas könne mit beiden Varianten leben, sagte Geschäftsführer Dominik Rommel in der Stadtratssitzung. Von der Entscheidung – vor allem in zeitlicher Hinsicht – hängt auch das Projekt des TSV Illertissen ab. „Wir bekommen erst den Kaufpreis für das Gelände, wenn die Bebauungsplanänderung auf dem Weg ist“, erklärt Vorsitzender Ulrich Hartmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Sportverein hofft auf einen Baubeginn für sein neues Zuhause im Frühjahr 2021. Immerhin zieht sich das Projekt „neue Sporthalle“ für den Verein nun schon zwei Jahre hin.

Zunächst waren die Verantwortlichen von einem Verkauf des Geländes für eine reguläre Wohnbebauung ausgegangen, um den Löwenanteil des Neubaus finanzieren zu können. Schweren Herzens hätten die Mitglieder dafür sogar den Abriss der Jahnhalle aus dem Jahr 1924 in Kauf genommen, den auch der Stadtrat befürwortet hatte.

„Doch dann kam die Idee mit dem betreuten Wohnen und die Möglichkeit, dass die Halle stehen bleibt“ – sehr zur Freude von Hartmann, den Mitgliedern und auch vielen Stadträten. Beide vorgelegte Entwürfe beziehen die Jahnhalle mit ein.

Geht es nach dem Büro Weber und Hummel, wird dort sogar wieder Sport gemacht: Die Stuttgarter Architekten können sich neben einem Tagescafé auch eine Gesundheitspraxis mit Bewegungsbereich in dem Haus vorstellen, das der TSV 2014 für den Sportbetrieb schließen musste. Die Regensburger Architekten Donhauser Postweiler haben in der alten Halle ein Tagescafé mit kleiner Galerie sowie Räume für eine Fußpflege vorgesehen.

Wegen Corona: Mitglieder stimmen per Brief ab

Damit der Bau der neuen Halle des TSV im kommenden Frühjahr starten kann, musste der Verein zu einem unkonventionellen Mittel greifen: Ein Mitgliederbeschluss musste gefasst werden, doch Anfang Mai machten die Corona-Auflagen eine Versammlung noch gänzlich unmöglich. Trotzdem kamen die Mitglieder zu Wort, sagt Hartmann: „Die Genehmigung holten wir durch einen Umlaufbeschluss ein. Dazu wurden alle stimmberechtigten Mitglieder (zum Zeitpunkt der Abstimmung müssen sie 16 Jahre und älter sein) angeschrieben und um ihre Abstimmung, die schriftlich erfolgen musste, gebeten.“ 1156 Mitglieder wurden angeschrieben, 725 Stimmen wurden abgegeben. Das Votum fiel deutlich aus: 99,3 Prozent stimmten der Freigabe der Gelder zu. Damit liegt der TSV jetzt weiter in seinem Zeitplan, der als Nächstes die Einreichung des Bauantrags im Juli vorsieht. Das Landratsamt muss dann prüfen, ob die Pläne so verwirklicht werden können, wie sich das der Sportverein vorstellt: eine Zweifach-Halle in der Nachbarschaft der bestehenden Dreifachhalle in Dornweiler, mit einem teilbaren Gymnastikraum und einem kleinen, selbst bewirteten Vereinsheim. Auch die Geschäftsstelle, bisher neben der Schranne, soll in das neue Zuhause des Vereins umziehen. Hartmann schätzt, dass es 2022 so weit sein könnte.

Für die Tennisplätze gibt es noch keine Lösung

Wenn das Gelände verkauft ist und die Bauarbeiten auf dem TSV-Areal beginnen, werden auch die Tennisplätze wegfallen, die der Verein derzeit nutzt. „Hier haben wir noch keine Lösung gefunden“, sagt Ulrich Hartmann. Die Abteilung setze sich bereits mit den benachbarten Tennisclubs und Abteilungen in Verbindung, um die Mitglieder weiter betreuen zu können. Für den Verein steht im Vordergrund, dass der Bau der neuen Sporthalle so bald wie möglich beginnen kann. Denn die Nachfrage nach weiteren Sportstunden und Hallenkapazitäten bleibt hoch.

Mehr über das Projekt und seine Geschichte lesen Sie hier:

Themen folgen