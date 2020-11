vor 16 Min.

Schnelleres Internet mit Glasfaser: Altenstadt denkt über Ausbau nach

Plus Der Marktgemeinderat zieht einen Glasfaser-Ausbau in allen Ortsteilen von Altenstadt in Betracht. Warum trotzdem nicht alle Bürger davon profitieren.

Von Anna Katharina Schmid

Gerade in Zeiten von Corona und Homeoffice zeigt sich der Wert schnellen Internets – jedoch nicht überall. In Altenstadt setzten sich die Marktgemeinderäte, die in dieser Woche noch in Quarantäne sind, mit dem Thema auseinander. Bürgermeister Wolfgang Höß hebt die Bedeutung einer Versorgung mit schnellem Internet hervor: „Das digitale Zeitalter setzt sich in den Haushalten fort.“ Selbst wenn es zu einem Ausbau kommt - manche werden nicht davon berücksichtigt.

Das Ergebnis einer Markterkundung ergab, dass in Altenstadt selbst die Strukturen großteils gut ausgebaut sind, aber in manchen Ortsteilen sieht die Lage anders aus. Wie Alfred Wöcherl von der Breitbandberatung Bayern aufzeigte, gibt es 380 Anschlüsse, die unter 100 Mbit pro Sekunde leisteten und aufgerüstet werden könnten.

Von einem bayernweiten Förderprogramm kann Altenstadt einen Zuschuss bekommen

Im Jahr 2014 erfolgte ein Glasfaserausbau durch die Telekom für Haushalte in Altenstadt und seinen Ortsteilen, deren Internetgeschwindigkeit unter 50 Megabit pro Sekunde lag. Jetzt sollen die Haushalte mit mindestens 200 Mbit pro Sekunde ausgestattet werden.

Hierbei orientiert sich Altenstadt an einem bayernweiten Förderprogramm: Die bayerische Gigabit-Richtlinie bezuschusst den Ausbau von gigabitfähigen Breitbandnetzen. Für die Markterkundung erhielt Altenstadt bereits 5000 Euro als Startgeld. Die Gemeinde fällt als „Kommune im ländlichen Raum und im Raum mit besonderem Handlungsbedarf“ in den höchsten Fördersatz von bis zu 90 Prozent.

Wer in Altenstadt nicht von einem Ausbau profitiert

Jedoch würden nicht alle Haushalte von einem Ausbau profitieren. Verfügt man bereits über Internet mit 100 Mbit, wird dieser Anschluss nicht ausgebaut. Deswegen werden vor allem Kunden von Kabel Deutschland beziehungsweise Vodafone nicht gefördert, da sie bereits über diese Geschwindigkeit verfügen.

Dieser Punkt löste im Gemeinderat Diskussionen aus. Thomas Beitlich (SPD) merkte an, dass Vodafone-Kunden den Ausbau dann nicht mitfinanzieren wollten. Wöcherl argumentierte: „Mit dem Programm sollen die gefördert werden, die noch nicht über schnelleres Internet verfügen.“

Im Januar entscheidet der Marktgemeinderat über den Breitbandausbau

Im Januar soll der Marktgemeinderat über eine Ausschreibung des Ausbaus entscheiden. Selbst übernehmen müsste die Gemeinde 21 Prozent der Gesamtkosten, das sei etwa eine Million für die Aufrüstung der 380 Anschlüsse. Bürgermeister Höß spricht sich für den Ausbau aus. Alle Ortsteile gleichzeitig auszubauen, sei wirtschaftlich die bessere Entscheidung. Auch mit Sicht auf die Zukunft: „Es bringt nichts, das auf die lange Bank zu schieben“, sagt Höß. Zudem laufe das Förderprogramm aus.

Für die Grundschule Altenstadt ist der Glasfaserausbau bereits in Planung, demnächst starten dafür die Tiefbaumaßnahmen. Ein Förderprogramm des Freistaats Bayern bezuschusst den Ausbau mit 46.000 Euro, Altenstadt selbst zahlt 9000 Euro. Wenn es zu keinen Verzögerungen kommt, sei der Ausbau Wöcherl zufolge Mitte des kommenden Jahres abgeschlossen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen