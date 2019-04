00:34 Uhr

Schreck in der Nacht zum Karfreitag

Unbekannte beschädigen Fenster in Bebenhausen

Schreck mitten in der Nacht zum Karfreitag: Gegen 3 Uhr bemerkte eine Anwohnerin in einem Reihenhaus in der Dorfstraße in Bebenhausen ein Klopfen an einem ihrer Fenster – plötzlich gab es einen lauten Schlag. Als die 61 Jahre alte Frau nach schaute, bemerkte sie einen Schaden an dem Fenster.

Nun ermittelt die Polizei in der Sache, Zeugen werden gesucht. Wer hat vor Ort Verdächtiges beobachtet? (az)

Hinweise nimmt die Polizei in Memmingen unter der Telefonnummer 08331/1000 entgegen.

Themen Folgen