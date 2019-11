Schreiner: Mit dieser Lehre ist man nicht auf dem Holzweg

Plus Akademiker haben bessere Jobaussichten und verdienen mehr: Das muss nicht immer so sein, sagt ein Gannertshofer Schreinermeister. Manche seiner Azubis haben auch Abitur.

Lehre oder Studium, das war das große Thema bei der Werkstattschau der Schreinerei Alt in Gannertshofen am vergangenen Samstag. Neben Vorträgen zur Ausbildung und der Vorstellung eines Gesellenstücks, konnten die Besucher auch den Azubis über die Schulter schauen oder einen virtuellen Ausflug durch die Häuser machen. „Wir wollen unseren Berufsstand präsentieren,“ sagt Chefin Elke Alt. Zu viele junge Leute würden sich für ein Studium entscheiden.

Warum der Weg ins Handwerk auch für Abiturienten der richtige sein kann

Für Betriebe wie die Schreinerei ein Problem: Denn es gibt immer weniger Facharbeiter. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass junge Menschen oft im Handwerk richtig wären, dann aber doch ein Studium beginnen.“ Die Gründe sind unterschiedlich, doch oftmals glauben die Schulabgänger, Akademiker hätten eine niedrigere Arbeitslosenquote und ein höheres Einkommen. Schreinereichef Norbert Alt hingegen sagt in seinem Vortrag: „Das stimmt so nicht.“ Eine Prognose des Arbeitskraftvolumens der Jahre 2000 bis 2030 zeige, dass der Bedarf an Menschen mit einer abgeschlossenen Ausbildung ziemlich gleich bleibend sei. Das werde sich auch in den kommenden 15 Jahren nicht ändern, glaubt Alt. Er zitiert weiter aus der Statistik: Menschen mit Hochschulabschluss würden nur zu 25 Prozent benötigt. Derzeit liege die Abiturientenquote aber bei etwa 50 Prozent. Inzwischen betrage die Arbeitslosenquote bei Akademikern wie bei Nicht-Akademikern etwa zwei Prozent.

Gründe, eine Lehre im Handwerk zu beginnen, kennt Alt zur Genüge: Ein eigenes Einkommen, die Vielfältigkeit des Berufs, das Sammeln von Erfahrungen – und viele hätten schlichtweg die Schnauze voll von Schule. So ging es auch Peter Haug nach dem Abitur. Er fing die Ausbildung zum Schreiner an. Letztlich zog es ihn dann doch in die Schule zurück. An der Berufsschule Neu-Ulm unterrichtet Haug angehende Schreiner. Er sagt: „Das ist auch eine tolle Option, die einem nach der Lehre offen steht.“ Sowohl Norbert Alt als auch Haug sind sich einig: Es sei oft sinnvoll, zuerst eine Lehre zu machen und danach gegebenenfalls ein Studium anzuhängen. „Weiterbilden muss man sich auch in unserer Branche, besonders in unserer schnelllebigen Zeit. Man kann nie wissen, wie der Weg weiterhin aussehen wird“, so Alt.

Warum also nicht eine Lehre im Handwerk starten? Das dachten sich auch Jonas Schneider und Moritz Wagner. Jonas ist im zweiten Lehrjahr bei der Schreinerei Alt, Moritz fängt nächstes Jahr an. Sie zeigen den Besuchern ihren Arbeitsplatz und haben sichtlich Spaß dabei. „Ich mag das Handwerkliche einfach. Ich mache das schon lange als Hobby und möchte es jetzt zu meinem Beruf machen“, erzählt Moritz. Für Jonas ist das Ergebnis ausschlaggebend: „Am Ende des Tages sieht man, was man geschafft hat.“

Julian machte erst Abi und dann eine Ausbildung

Einer, der das Ergebnis bereits in Händen hält, ist Julian Valdix aus Illertissen. Wobei das in den Händen halten nicht wörtlich zu nehmen ist. Der ehemalige Auszubildende hat sich für einen Schreibtisch als Gesellenstück entschieden. Auch Valdix Weg ins Handwerk hat sich nicht von vorherein abgezeichnet. Er erzählt: „Ich habe mich immer für die Materie interessiert, war mir aber nicht sicher. Also habe ich Abi gemacht und bin eher Richtung Informatik gegangen. Allerdings wollte ich nicht nur herumsitzen. Nach einem Praktikum in der Schreinerei konnte ich direkt einsteigen und habe jetzt mein Gesellenstück abgegeben.“ Nun möchte der 21-Jährige noch einige Monate in seinem Ausbildungsbetrieb arbeiten und Berufserfahrung sammeln. Dann will er studieren: „Wahrscheinlich Architektur, aber das ist noch nicht ganz sicher.“

Haug sagt: „Theoretisch können unsere Auszubildenden alles studieren. Unser letzter Neuzugang war ein Diplom-Forstwirt, der nun in einen Betrieb einsteigen will.“ Gerade in der Ausbildung zum Schreiner nehme die Zahl der Abiturienten zu. Für viele sei das ein schöner Beruf, weil er das Handwerkliche mit dem Kreativen verbinde. Auch wenn die Absolventen letztlich nicht als Schreiner arbeiten, sondern ihren weiteren Weg Richtung Restauration, Techniker, Gestalter oder eben Architekt gehen, komme ihnen die Ausbildung zu Gute. „Denn das ist eine Lebenserfahrung, die einem keiner mehr nehmen kann“, sagt Berufsschullehrer Haug.

