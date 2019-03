vor 40 Min.

Schwere Unfälle halten Einsatzkräfte auf Trab

Retter, Helfer und Polizei mussten am Wochenende in Illertissen und Umgebung mehrfach ausrücken. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Von Wilhelm Schmid

Die Feuerwehren hatten am Wochenende in Illertissen und der Umgebung einiges zu tun: Die Ursachen waren mehrere schwere Unfälle. Es gab auch einen Brandalarm – dabei spielte die Zeitumstellung eine Rolle.

Straßenlaterne: Das erste Mal musste die Feuerwehr Illertissen am Freitagabend ran – mit der Drehleiter wurde eine havarierte Straßenlaterne an der Kreuzung von Bayernstraße und Illertissener Straße in Jedesheim repariert. Eine 37-Jährige war mit ihrem Auto gegen den Masten geprallt, weil sie einem aus Illertissen kommenden Auto ausweichen musste. Die Frau hatte drei Kinder im wagen, eines zog sich laut Polizei leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden: rund 6000 Euro. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos ist unbekannt und flüchtig. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 07303/96510 entgegen.

Überschlag 1: Einen Schutzengel hatten am Samstagabend gegen 21.45 Uhr wohl fünf junge Leute, die sich in einem Auto zwischen Balzheim und Dietenheim überschlugen. Der Wagen kam kurz vor einem großen Baum zum Stehen. Ein Großaufgebot des Rettungsdienstes kümmerte sich um die Verletzten; die Fahrerin und der Beifahrer wurden nach Polizeiangaben schwer, die übrigen drei Insassen auf dem Rücksitz leicht verletzt.

Lange Anfahrt: Später in der Nacht hatte die Feuerwehr Vöhringen die wohl längste Ausrückzeit ihrer Geschichte zu verzeichnen: Sie wurde um 01.58 Uhr zum Josef-Cardijn-Haus alarmiert, wo beim Aufräumen von einer Hochzeitsfeier Rauchgeruch wahrgenommen wurde. Als der Löschzug eintraf, war es 03.07 Uhr geworden. Doch die Vöhringer Wehr hatte nicht etwa mehr als eine Stunde für die Einsatzfahrt gebraucht – schuld an der „Verzögerung“ (die keine war) war die inzwischen erfolgte Zeitumstellung. Rauch oder ein sonstiges „Schadenereignis“, wie es in der Feuerwehr-Fachsprache heißt, konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden.

Zwei Frauen werden schwer verletzt

Überschlag 2: Auch am Sonntagmorgen krachte es heftig: Kurz nach 7 Uhr kam es zu einem Unfall auf der württembergischen Landesstraße 260, kurz nach dem Ortsende von Illerrieden in Richtung Ulm. Dort war ein mit zwei Frauen besetzter Wagen von Norden kommend zunächst nach rechts in den dort sehr tiefen Straßengraben gefahren. Dann überschlug sich das Fahrzeug derart, dass es wieder auf die Straße herauf schleuderte und auf der gegenüber liegenden Straßenseite auf dem Dach zum Liegen kam. Beide Frauen wurden mit nach erstem Anschein schweren Verletzungen in Kliniken eingeliefert.

