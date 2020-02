vor 42 Min.

Schwindel mit Gewinnspiel: Betrüger verlangen Geld

Eine Frau aus Illertissen sollte mit 900 Euro in Vorkasse gehen, um 28.300 Euro zu erhalten. Doch auf den Schwindel fällt die 46-Jährige nicht herein.

Auf diesen Schwindel mit einem Gewinnspiel ist eine Frau aus Illertissen glücklicherweise nicht hereingefallen. Sowohl am vergangenen Mittwoch um 15.40 Uhr, als auch am Donenrstag um 13.25 Uhr erhielt die 46-Jährige einen Telefonanruf, in dem ihr zu einem Gewinn in Höhe von 28.300 Euro gratuliert wurde.

Betrugsmasche mit sogenannten Steam-Karten

Um ihren Gewinn zu erhalten, sollte die Angerufene dem Polizeibericht zufolge allerdings zunächst mit 900 Euro für sogenannte Steam-Karten in Vorkasse gehen. Dabei handelt es sich um digitale Geschenkekarten. Die Anrufer teilten mit, dass nach Eingang des Geldbetrages ein Notar persönlich bei der Gewinnerin erscheinen und ihr den Gesamtgewinn persönlich übergeben würde.

Die Illertisserin ging jedoch nicht auf dieses dubiose Gewinnversprechen ein. Wie die Polizei weiter mitteilt, erkannte sie den Schwindel und beendete das Telefonat. (az)

Mehr aus dem Polizeibericht lesen Sie hier:

Themen folgen