Selbstversuch: Mit Gurt und Seil den Kletterturm hinauf

Plus 42 Besucher pro Tag, 100 Routen, 17 Meter in die Höhe: Der Kletterturm in Illertissen steht seit einem Jahr. Was macht den Sport so spannend? Ein Selbstversuch.

Von Anna Katharina Schmid

Der Regen prasselt auf das Dach des Turms und fließt seitlich in einem Wasserfall herunter. Kletterwetter? Auf jeden Fall! Die Wände sowie der Bodenbereich um den Turm herum sind überdacht und bleiben trocken, die Luft ist frisch und kühl. Ideale Voraussetzungen für eine Kletterpartie. Nur die Seile reagieren empfindlich auf die Feuchtigkeit, wie sich später zeigen wird. Bei einem Selbstversuch komme ich an meine Grenzen – und lerne Vorzüge und Schwierigkeiten der Sportart kennen.

Das Kletterzentrum des DAV Illertissen wurde im Juli 2019 eröffnet

Vor genau einem Jahr wurde das Kletterzentrum des Deutschen Alpenvereins Illertissen (DAV), auch Sparkassen-Arena genannt, eröffnet. Der markante, graue Turm mit dem roten Sparkassen-Logo liegt im Norden der Stadt beim Skatepark und den Volleyballfeldern, eingerahmt von hohen Bäumen. Erfahrungen im Klettern habe ich nur vom Bouldern: Das ist die freiere Version des Kletterns, ohne Gurte und Sicherung. Dort bewegt man sich meist auf Absprunghöhe, also maximal in drei bis vier Metern Höhe. Die 17 Meter des Kletterturms sind da ein ganz neues Level für mich.

Jürgen Ehret zieht sich bereits an den bunten Griffen hinauf. Seine Bewegungen sind kraftvoll und zielgerichtet. Er ist der stellvertretende Vorsitzende des DAV Illertissen und macht für mich den sogenannten Vorstieg. Dabei klinkt der 55-Jährige die Karabiner, die an der Wand hängen, in das Polyamid-Seil ein. Im Falle eines Absturzes ist er so geschützt - jedoch erst ab einer Höhe von etwa vier Metern. Am Boden kontrolliert Andrea Riedmüller die andere Hälfte des Seils, das durch ein besonderes Sicherungsgerät an ihrem Gurt läuft. Die kleine Frau mit den lockigen Haaren ist eine gute Bekannte Ehrets und seit etwa 20 Jahren aktive Kletterin.

Sorgfalt und ein gegenseitiger Partnercheck sind vor dem Klettern unverzichtbar

Schließlich ist der Sportler oben angekommen. Kurz baumelt Ehret frei, dann verschiebt Riedmüller das Sicherungsgerät und das Seil gleitet langsam hindurch. Stück für Stück nähert sich der 55-Jährige dem Boden, bis er die Füße auf die Gummimatte setzt und das Seil von seinem Klettergurt löst. „Jetzt bist du dran“, sagt er.

Ehret zeigt mir, wie man das Seil mit einem Knoten am Klettergurt befestigt. Eine Schlaufe, das Seil durchstecken, leicht festziehen, dann den entstandenen Achter mit dem Seil nachlegen. Drunter, drüber – ich komme durcheinander. Andrea Riedmüller greift ein, schließlich sitzt der Knoten. Ehret, der das andere Ende des Seils hält, prüft ihn noch einmal. „Vor dem Klettern ist ein gegenseitiger Partnercheck wichtig“, sagt er. Bei kaum einer anderen Sportart spiele Vertrauen eine so große Rolle – denn immerhin sei man für das Leben des Kletternden verantwortlich.

Vor mir zieht sich eine Route aus grünen Steinen die Wand hinauf bis unters Dach. 17 Meter. Die Griffe haben eine raue Oberfläche, auf der weder Hände noch Füße rutschen. Ich ziehe mich hinauf. Das Seil läuft mit mir mit, manchmal spüre ich einen leichten Zug. Die ersten Meter bin ich zaghaft, dann werde ich sicherer. Die Griffe liegen nah beieinander, ich kann sie gut festhalten und darauf stehen. Doch ab der Mitte spüre ich, wie viel Kraft mich das Klettern kostet. Die Muskeln in meinen Unterarmen ziehen, meine Knie werden weicher.

Der Aufstieg an der Kletterwand hat seine Tücken

Ich muss meinen gesamten Körper einsetzen – balancieren, die nächsten Schritte koordinieren, mich strecken – und mich überwinden. Denn am letzten Teil der Strecke knickt die Wand in einen Überhang ab. Ich klammere mich an einem runden Stein fest und suche mit den Füßen nach Halt. Meine Arme zittern, meine Knie halten mich kaum. Ein zweiter Versuch, ich strecke mich zum nächsten Griff – und erreiche ihn nicht. Dabei schramme ich an der Wand entlang. Langsam kommt die Angst, mich nicht mehr festhalten zu können. Ich schaue nach unten. „Das war’s“, rufe ich. „Weiter geht’s nicht.“

Doch Ehret nickt mir aufmunternd zu: „Mach eine kurze Pause, vielleicht klappt es dann.“ Ich hänge mich ins Seil, baumle in der Luft und schüttel meine Handgelenke. Dann wage ich mich erneut an den kritischen Abschnitt. Ich schaffe es bis zum letzten Griff. Kurz ein Blick in die Weite: Von der Spitze des Turms sehe ich weit über Illertissen, das unter einem dunstigen Regenschleier liegt. Dann geht es wieder nach unten. So lässig das Abseilen bei anderen auch aussehen mag – eingequetscht in den Klettergurt ist das alles andere als lässig.

Der Standort am Stadtrand ist perfekt für das Kletterzentrum

Am Boden angekommen tauschen Ehret und ich die Rollen. Er klettert, ich sichere. Dazu schnalle ich mir das Sicherungsgerät an den Gurt und fädle das Seil ein. Andrea Riedmüller schaut mir dabei genau zu. Als Ehret die Route hinaufklettert, muss ich das Seil regelmäßig nachziehen. Doch das Material ist klamm vom Regen, das Hindurchziehen ist umständlich. Ehret ist für mich fast zu schnell, oft muss Riedmüller helfen. In kurzer Zeit hat er die 17 Meter zurückgelegt. Jetzt lasse ich ihn herunter. Dazu kippe ich das Sicherungsgerät leicht und das Seil rutscht hindurch – im Idealfall. Kippe ich es nicht genug, passiert nichts, kippe ich es zu stark, kann der Kletterer zu schnell werden. Einmal passiert das und Riedmüller greift ein – Ehret hat zu viel Schwung bekommen und schaukelt jetzt in der Luft hin und her.

Auch mich hat es in die Höhe gelupft, ich balanciere auf Zehenspitzen und stemme mich in den Gurt. Aber Ehret schafft es sicher nach unten. Ein Erfolgserlebnis für mich – das Klettern ebenso wie das gelungene Sichern. Wie mir geht es augenscheinlich vielen: Das Illertisser Kletterzentrum ist sehr beliebt, etwa 42 Eintritte pro Tag gab es in den vergangenen acht Wochen. Der stellvertretende Vorsitzende des Vereins freut sich, dass der Kletterturm in Illertissen einen so großen Zulauf erfährt. Die Idee habe der Verein bereits zehn Jahre zuvor gehabt. „Aber wir haben keinen geeigneten Platz gefunden“, erzählt der 55-Jährige. Am Stadtrand sei es perfekt. Der Turm ist mit dem Fahrrad zu erreichen, es gibt Parkmöglichkeiten und die Nähe zum Wald ist Ehret zufolge auch für externe Kletterer attraktiv. Am Turm stehen ihnen etwa 100 Routen, die durch farbliche Griffe gekennzeichnet sind, zur Verfügung.

So fällt die Bilanz des Kletterturms nach einem Jahr aus

Die Bilanz nach einem Jahr fällt Ehrets Darstellung nach positiv aus: reges Interesse, gut besuchte Kurse, keine Unfälle. Kommen kann jeder, der über einen Kletterschein oder die nötigen Kenntnisse verfügt oder einen Kurs besucht. Die Vorzüge des Sports: „Man lernt, den eigenen Körper einzuschätzen. Und es macht so viel Spaß, man merkt gar nicht, dass man Sport macht“, sagt Ehret. Er sehe Klettern als Gesamtpaket: gut für Körper und Geist, viel Abwechslung und es entstehe eine tolle Kameradschaft im Team.

Der Regen hat inzwischen aufgehört und das Kletterzentrum füllt sich. Etwa 20 Sportler sind um den Turm herum aktiv. Es ist ruhig, nur das Klinken der Karabiner ist zu hören. An der Wand hangeln sich die Kletterer mit spielerischer Leichtigkeit empor. Bei dem Anblick kribbelt es mir in den Fingern: Die Freude am Klettern hat mich gepackt.

