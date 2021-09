Bewohner grillen auf Balkon in Senden: Nachbarn rufen die Feuerwehr

Zahlreiche Rettungskräfte rücken aus, weil Bewohner eines Hochhauses in Senden annehmen, dass das Gebäude brennen würde. Doch es liegt ein Irrtum vor.

Ein angeblicher "Hochhausbrand mit Personen in Gefahr" hat am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu großem Aufsehen bei einem der Hochhäuser in der Sendener Borsigstraße geführt. Wie am Einsatzort zu erfahren war, hatten Bewohner auf einem Balkon in einem der unteren Stockwerke gegrillt, was dazu führte, dass weiter oben angenommen wurde, das Haus würde brennen. So fuhr ein größeres Aufgebot an Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an. Dieses konnte aber nach kurzer Zeit wieder abrücken, nachdem sich der Sachverhalt aufgeklärt hatte. (wis)