04.10.2021

Decathlon schließt seine Filiale in Senden

Plus Der Sportartikel-Riese Decathlon fällt eigentlich durch ständige Neueröffnungen auf. 2021 sollen es zehn Stück in Deutschland sein. In Senden jedoch soll Ende Oktober Schluss sein.

Von Franziska Wolfinger

Nach ziemlich genau drei Jahren ist schon wieder Schluss bei Decathlon in Senden. Im September 2018 eröffnete der Sportartikelgigant in der Stadt an der Iller seine damals 55. Filiale in Deutschland - mittlerweile sind es mehr als 80. In Senden sollen die Regale voraussichtlich Ende Oktober dieses Jahres aber wieder leer geräumt werden.

