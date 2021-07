Diebe stehlen Fahrräder in Aufheim und Wullenstetten

Obwohl sie gegen Diebstahl gesichert waren, sind in Aufheim und Wullenstetten zwei Fahrräder entwendet worden. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Die Polizei in Senden sucht Zeugen von zwei Fahrraddiebstählen, die in der vergangenen Woche in zwei Stadtteilen begangen wurden. Wie die Polizei mitteilt, wurden beide Fälle erst jetzt gemeldet.

In beiden Fällen handelt es sich um schwarze Herren-Trekkingräder

So entwendete ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Dienstag, 20. Juli, 23 Uhr und Mittwoch, 21. Juli, 7 Uhr, vor einem Wohnhaus in der Brunnenstraße in Aufheim ein schwarzes Herren-Trekkingrad der Marke Bergamont. Das Rad stand abgesperrt vor dem Haus.



Ein weiteres Fahrrad wurde zwischen Donnerstag, 22. Juli, 17.45 Uhr und Freitag, 23. Juli, 1 Uhr, am Bahnhof in Wullenstetten gestohlen. Das ebenfalls schwarze Herren-Trekkingrad der Marke Bulls war laut Polizeibericht an einem Fahrradständer angeschlossen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Senden unter Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

