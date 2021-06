Fahrraddiebstahl in Senden - oder etwa doch nicht?

Die Polizei berichtet von einem "ominösen Diebstahl" in Senden. Es geht um ein Fahrrad - und um Alkohol.

Über den Polizeinotruf hat ein 41-Jähriger am Samstagabend gemeldet, dass sein Fahrrad in Senden gestohlen worden sei. Trotz Fahndung konnte die Polizei den Dieb nicht stellen. Als die Beamten die Anzeige entgegennahmen, fiel ihnen die erhebliche Alkoholisierung des Mannes auf. Wenige Stunden später befand sich eine Streife bei einem anderen Einsatz in der Hauptstraße. Ein 36-Jähriger ging mit dem besagten Fahrrad spazierend an den Beamten vorbei. Der ebenfalls stark alkoholisierte 36-Jährige gab an, dass er das Fahrrad von dem 41-jährigen Besitzer geliehen bekommen habe. "Die genauen Umstände des ominösen Diebstahls müssen nun im Nachgang geklärt werden, wenn die Beteiligten wieder nüchtern sind", schreibt die Polizei. (AZ)

