Senden

13:00 Uhr

Neue Grundschule: Senden kann beim Bau bis zu 650.000 Euro sparen

So soll die neue Grundschule am Sendener Schulzentrum einmal aussehen.

Plus Mehr als 15 Millionen kostet die neue Grundschule mit der dazugehörigen Einfachturnhalle, die in Senden gebaut werden soll. Wie die Stadt bei dem Projekt nun sparen will.

Von Angela Häusler

Einsparungen von bis zu 650.000 Euro verspricht sich die Stadt Senden davon, die Planungen zum Bau von Grundschule und Turnhalle etwas anzupassen. Die Stadt will Synergien nutzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

