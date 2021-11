Senden

vor 22 Min.

Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Einbruch in Sendener Gaststätte

Polizeibeamte konnten einen Mann ermitteln, der vermutlich im August in eine Gaststätte in Senden eingebrochen ist. Eine Blutspur am Tatort wurde dem 43-Jährigen zum Verhängnis.

Bereits am 29. August ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruchdiebstahl in einer Gaststätte in der Kemptener Straße in Senden gekommen. Laut Polizeiangaben hat sich ein bis dahin unbekannter Täter Zugang zu der Gaststätte verschafft, indem er mit seinem Fuß die Fensterscheibe eintrat. Im Anschluss stahl er eine Geldbox samt Inhalt. Polizisten können Täter anhand einer Blutspur ermitteln Der Schaden, der im Rahmen des Einbruchs entstand, lag bei ungefähr 1000 Euro. Im Rahmen der Tatortarbeit sicherten die Ermittler der Sendener Polizei eine Blutspur des Täters. Ein Abgleich mit der DNA-Datenbank führte nun zu einem 43-jährigen Mann, der der Polizei bereits bekannt ist. Der 43-Jährige trat bereits in Bayern und Baden-Württemberg wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung. (AZ) Lesen Sie dazu auch Buch Schafbock attackiert seinen Besitzer in Buch

Ulm Mann randaliert am Ulmer Hauptbahnhof und beißt Polizist in den Fuß

Kreis Biberach Großaufgebot der Feuerwehr bei Brand in Wain im Einsatz

Themen folgen