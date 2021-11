Senden

Stadt Senden will Bau-Investoren künftig stärker zur Kasse bitten

Plus Wer Geld macht mit neuem Wohnraum, soll sich auch an Folgekosten des Bevölkerungszuwachses beteiligen. Investoren müssen vielleicht bald ihren Beitrag zu neuen Straßen, Schulen oder Kitas leisten.

Von Angela Häusler

Mit einer neuen Richtlinie zur Ausweisung von Bauland will die Stadt Senden in Zukunft Investoren an den Folgekosten von Baugebieten beteiligen. Ziel ist, dass die Bauherren, die Gewinne aus den Wohnungen ziehen, für zusätzlich notwendige Straßen, Schulen oder Kitas in der Kommune mitzahlen. Auch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum soll in die Regelung eingearbeitet werden.

