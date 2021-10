Streit zwischen zwei Männern in einem Asylbewerberheim in Senden eskaliert

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Senden verletzten sich zwei Männer gegenseitig. Unklar ist, was den vorangegangenen Streit ausgelöst hat.

Wegen gefährlicher Körperverletzung in einem Asylbewerberheim in Senden hat die örtliche Polizei Ermittlungen aufgenommen. Dem Polizeibericht zufolge gerieten zwei Bewohner der Unterkunft an der Römerstraße am späten Dienstagvormittag in Streit.

Zwei Asylbewerber in Senden werden bei Streit leicht verletzt

Dieser endete letztlich in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 36-Jährigen und seinem 23 Jahre alten Kontrahenten. Beide Männer wurde leicht verletzt. Der Grund für die Auseinandersetzung müsse noch ermittelt werden, teilt die Polizei mit. (AZ)

