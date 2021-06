Unfall beim Ausparken: Wem gehört das beschädigte Auto?

Die Polizei sucht nach dem Besitzer eines Autos, das beschädigt worden ist.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 12.30 Uhr in der Berliner Straße in Senden auf dem Parkplatz eines Elektroartikelherstellers ereignet. Ein Fahrzeug setzte aus einer Parklücke zurück und touchierte mit dem Heck ein vorbeifahrendes blaues Auto. Dessen Fahrer fuhr jedoch weiter. Ob er oder sie den Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt. Es soll sich um einen Wagen mit Biberacher Kennzeichen gehandelt haben. Der oder die Geschädigte und etwaige Zeugen können sich telefonisch bei der Polizei Weißenhorn, 07309/96550, melden. (AZ)

