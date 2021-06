Senden

vor 34 Min.

Wurde eine Frau in Senden vergewaltigt? Jetzt spricht das mutmaßliche Opfer

Am Amtsgericht Memmingen wurde der Prozess wegen einer möglichen Vergewaltigung in Senden fortgesetzt.

Plus In einer Sendener Wohnung soll ein 24-Jähriger eine Frau vergewaltigt haben. Das mögliche Opfer und eine Ärztin äußern sich vor dem Amtsgericht Memmingen.

Von Maximilian Sonntag

Auch am dritten Prozesstag ist der Angeklagte wieder von zwei Polizeibeamten in Handschellen in den Sitzungssaal 130 am Amtsgericht Memmingen gebracht worden. Zu Wort kam der 24-Jährige diesmal nicht. Am Donnerstag sprach nämlich die Frau, die Opfer des möglichen sexuellen Übergriffs geworden sein soll.

