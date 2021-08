Serie "Unser Wasser"

Der Franziskus-Brunnen in Babenhausen war ein Geschenk

Seit fast einem halben Jahrhundert steht dieser Brunnen am Marktplatz in Babenhausen und erinnert an das Leben des heiligen Franziskus.

Plus Der Wasserspender am Marktplatz in Babenhausen wurde vor fast 50 Jahren von der Fürst-Fugger-Bank gestiftet.

Von Fritz Settele

Wer in Babenhausen von der Stadtgasse aus in Richtung Fuggerschloss fährt oder geht, kommt am Marktplatz an einem grauen Brunnen vorbei. Das abstrakte Gebilde an der im Volksmund Schlossmauer genannten westlichen Stützwand ist ein Blickfang. Bei näherem Betrachten ist zu erkennen, dass Vertreter der heimischen Tierwelt den Wasserspender zieren, von Rotwild und Schwarzkittel bis hin zu Vögeln. Im Zentrum: ein Abbild des heiligen Franziskus.

