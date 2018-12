vor 56 Min.

Sex-Attacken auf drei Frauen: Verdächtiger sitzt in U-Haft

Zwei Frauen sollen in Babenhausen Opfer brutaler Überfälle geworden sein. Eine weitere Vergewaltigung ereignete sich zwei Tage zuvor in Egg an der Günz. Ein Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft.

Von Sabrina Schatz und Wilhelm Schmid

Der Schock sitzt tief in Babenhausen: Am Mittwoch sind in der Marktgemeinde zwei Frauen Opfer brutaler Sexualstraftaten geworden. Ein Verdächtiger wurde noch am selben Abend im Rahmen einer Großfahndung gefasst. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Ihm werden nicht nur diese beiden Taten zur Last gelegt, sondern auch eine weitere Vergewaltigung am Montagabend in Egg an der Günz, das nur wenige Kilometer von der Marktgemeinde entfernt liegt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei war eine Frau am Mittwochnachmittag am östlichen Ufer des Rothdachsees in Babenhausen mit ihrem Hund spazieren. Dabei wurde sie von einem Fahrradfahrer bedrängt. Sie sperrte daraufhin den Hund in ihr Auto und wollte wegfahren. In diesem Moment warf der Mann die Frau in den Wagen und verging sich dort an ihr. Das Opfer schaffte es danach, sich zu befreien und wegzufahren. Zuhause angekommen, verständigte sie die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Diese leitete sofort eine Großfahndung ein.

Sex-Attacke am Rothdachsee: Eine Frau wehrt sich mit Schere gegen Täter

Nahezu zeitgleich erreichte die Einsatzzentrale der Polizei ein weiterer Notruf. Der Anrufer teilte mit, dass er soeben eine schwer verletzte Frau in Babenhausen gefunden habe. Nach Erkenntnissen der Kriminalpolizei war auch sie bei einem Spaziergang am Rothdachweiher von einem zunächst Unbekannten angegangen worden. Der Mann drängte sie in eine der Umkleidekabinen am westlichen Ufer des Badesees. Dort wendete er laut Polizei „starke körperliche Gewalt“ gegen die Frau an, verletzte sie dadurch und verging sich an ihr.

Die Frau versuchte, sich mit einer Haushaltsschere zu wehren, die sie zufällig dabei hatte. Der Täter und auch das Opfer selbst erlitten dabei blutige Verletzungen, so der Pressesprecher des Polizeipräsidiums, Christian Eckel. Als ein Mann am Tatort hinzukam, lief der Sexualtäter davon.

Kurze Zeit später war die Fahndung erfolgreich: Beamte der Polizei Illertissen und Memmingen stellten einen Mann, der als dringend tatverdächtig gilt. Der 25-Jährige aus Eritrea räumte laut Polizei zwar ein, vor Ort gewesen zu sein – die Taten selbst aber habe er am Mittwochabend bestritten, erklärt Eckel. Wo der Mann wohnt, gibt der Pressesprecher aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekannt.

Große Suchaktion der Polizei nach Sex-Attacken am Rothdachweiher

Am Rothdachweiher, wo sich die beiden Tatorte befinden, wurde am Mittwoch gegen 21 Uhr eine umfangreiche Spurensuche eingeleitet, die in Babenhausen viel Aufsehen erregte. Neben Kriminalpolizei und Landespolizei waren insbesondere auch viele Bereitschaftspolizisten im Einsatz, so Beobachter.

Auch ein Polizeihubschrauber war eingebunden. Die Babenhauser Feuerwehr leuchtete das Gelände rund um den See aus. Die Aktion dauerte bis kurz vor 23 Uhr. „Wir haben die ein oder andere relevante Spur gefunden“, sagte Eckel am Donnerstag gegenüber unserer Redaktion. So seien etwa Blutspuren gesichert worden. Mehr wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

Ob der festgenommene 25-Jährige auch für die Vergewaltigung zwei Tage zuvor in Egg an der Günz verantwortlich ist, wird geprüft. Ein Zusammenhang der Taten gilt laut Eckel als „wahrscheinlich“. Zu dem Überfall bei Egg an der Günz sucht die Polizei derzeit noch Zeugen.

Wie berichtet, war dort am Montagabend eine Spaziergängerin von einem zunächst unbekannten Radfahrer überfallen worden. Der Täter zerrte die Frau laut Polizei in eine nahe Wiese, brachte sie zu Boden und entkleidete sie. Dann verging er sich an ihr. Die Fahndung nach dem Vergewaltiger, bei welcher am Dienstag ebenfalls ein Hubschrauber der Polizei zur Unterstützung über das Gebiet flog, war zunächst ohne Erfolg geblieben.

Die Frauen wurden verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. „Von der seelischen Verletzung, die immens ist, ganz zu schweigen“, betonte der Pressesprecher. Zum Schutz der Opfer gab die Polizei kein Alter der Frauen bekannt, nur so viel: Es handelt sich um Erwachsene.

Der mutmaßliche Sextäter verbrachte die Nacht in einer Polizeizelle. Im Laufe des Donnerstags wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter in Memmingen vorgeführt. Dieser ordnete laut Eckel Untersuchungshaft an, woraufhin der 25-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Kriminalpolizei Memmingen hat eine Ermittlungsgruppe zur weiteren Aufklärung der Taten eingerichtet.

