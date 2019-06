Sie helfen bei chronischen Schmerzen

Plus Seit mehr als einem Jahr gibt es in Illertissen die Schmerztagesklinik. Deren Leiter ist zufrieden, wie es bisher läuft. Warum es trotzdem noch viel zu tun gibt.

Wenn man die Schmerztagesklinik im Illertisser Krankenhaus betritt, hat man sofort das Gefühl: Hier sollen sich die Patienten wohlfühlen. Die Räume sind groß und hell, die Einrichtung ist modern und einladend. Dr. Gerhard Hege-Scheuing, der die Station aufgebaut hat und nun leitet, sagt: „Die Schmerzklinik zeigt, dass an der Illertalklinik auch Neues entsteht. Es wird nicht nur zugemacht.“

Seit März vergangenen Jahres werden hier Menschen mit chronischen Beschwerden behandelt. Hege-Scheuing ist zufrieden, wie sich die neue Station in den ersten gut 14 Monaten entwickelt hat: „Man muss sich immer erst einen gewissen Ruf erarbeiten. Aber ich würde sagen, dass wir auf einem guten Weg sind und uns schon jetzt etabliert haben“, so der Schmerzexperte.

Dennoch gebe es weiter viel zu tun – was auch mit einem generellen Problem zusammenhängt: Die Versorgung von Menschen mit chronischen Schmerzen ist in Deutschland laut Hege-Scheuing noch immer zu lückenhaft. Und das, obwohl die Deutsche Schmerzgesellschaft alarmierende Zahlen vorlegt: Demnach leiden etwa 23 Millionen Menschen hierzulande unter länger andauernden oder immer wiederkehrenden Schmerzen. Bei etwa 2,2 Millionen sind diese nicht tumorbedingt und wirken sich negativ auf die Psyche aus. Um darauf aufmerksam zu machen, nimmt die Tagesklinik am heutigen Dienstag an der bundesweiten Initiative „Aktionstag gegen den Schmerz“ teil – genauso wie rund 300 weitere Kliniken, Praxen, und Pflegeeinrichtungen. Zwischen 16 und 18.30 Uhr öffnet die Station ihre Pforten und kann von Interessierten besichtigt werden, außerdem werden Mitmachübungen, Infomaterial und Kurzvorträge angeboten. „Mit dem Aktionstag wollen wir darauf aufmerksam machen, welche Möglichkeiten es heute gibt“, erklärt Hege-Scheuing. Schließlich seien in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten große Fortschritte gemacht worden.

In der Schmertagesklinik in Illertissen gibt es keinen Zeitdruck

Die Therapie an der Schmerzklinik läuft immer nach demselben Schema ab. Menschen, die für die Behandlung infrage kommen, werden zunächst umfassend untersucht. Hege-Scheuing zufolge wird dabei viel über ihre Beschwerden gesprochen, Zeitdruck würde nie aufkommen. Unter der Leitung des Oberarztes werden die Schmerzpatienten dann in Gruppen zu je acht Personen vier Wochen lang „intensiv behandelt“, wie es der Experte ausdrückt. Die Therapie erfolgt ambulant: Die Patienten, die im Umkreis von rund 30 Kilometern wohnen, betreten die Klinik am Morgen und gehen am späten Nachmittag wieder nach Hause.

Die Behandlung ist multimodal – das heißt, verschiedene Methoden kommen gleichzeitig zum Einsatz: Zu Hege-Scheuings Team gehören auch Psychologen, Physio- und Ergotherapeuten, unter deren Leitung die Patienten Sport oder Entspannungsübungen machen und sich untereinander austauschen. „Darauf legen wir großen Wert. Es ist wichtig, dass die Patienten auch voneinander lernen“, so der Experte.

Die Schmerzen der Patienten haben ganz unterschiedliche Ursachen: Manche haben mit den Folgen eines Unfalls oder den Auswirkungen einer Krebsbehandlung zu kämpfen, andere leiden schlichtweg unter Rückenschmerzen. „Das ist wohl die häufigste Erkrankung bei uns“, sagt Hege-Scheuing. Was alle Patienten gemeinsam haben: Eine herkömmliche Behandlung durch Haus- oder Facharzt und die Einnahme von Schmerzmitteln bringen keine Besserung mehr.

Chronische Schmerzen schlagen oft aufs Gemüt

Dadurch sei oft die Lebensqualität erheblich eingeschränkt – und das schlage aufs Gemüt. Der Bandscheibenvorfall sei hierfür ein klassisches Beispiel: „Viele Patienten wurden schon operiert, bevor sie zu uns kommen. Trotzdem stellt sich keine Besserung ein und damit hadern die Menschen“, sagt Hege-Scheuing. Dann sei das oberste Ziel der Therapie, dass sie lernen, ihre Schmerzen zu verstehen und mit ihnen auch später im Alltag zurechtzukommen. „Das ist der echte Härtetest. Es ist enorm wichtig, dass die Patienten auch nach der Therapie aktiv bleiben“, erklärt Hege-Scheuing. Die betroffenen Körperstellen müssten schließlich bewegt werden, auch wenn es wehtut. Ansonsten würden die Beschwerden nur noch schlimmer werden.

Eine komplette Heilung wäre zwar schön, ist in den allermeisten Fällen jedoch nicht möglich, sagt der Arzt. Die Messlatte liegt daher tiefer: „Wenn wir den Schmerz auf einer Skala von eins bis zehn um zwei Punkte lindern können, ist das schon ein Erfolg.“

