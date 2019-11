vor 5 Min.

Sie lernten sich beim Arbeiten im Hotel kennen

Klothilde und Walter Mitlehner sind seit 50 Jahren verheiratet. Sie genießen die Ruhe der Rente. Doch ab und zu wird groß gekocht.

Seit 50 Jahren sind Klothilde und Walter Rudolf Mitlehner aus Illerzell verheiratet. „Wir verreisen nicht und vermissen nichts“, sagt das Jubelpaar. Wenn man in Ruhe und guter Nachbarschaft zusammenlebt, sei man zufrieden und brauche nicht mehr, waren sich die beiden einig. Zur Goldenen Hochzeit bekamen sie Besuch von Bürgermeister Karl Janson, der im Namen der Stadt Blumen und ein Geschenk überreichte.

Erst Koch, dann 40 Jahre Lastwagenfahrer

Bevor sich das Paar 1969 in Ulm das Ja-Wort gab, waren beide im Hotel „Goldenes Rad“ in Ulm beschäftigt. Walter Rudolf Mitlehner arbeitete als Koch. „Damals waren 65 Stunden in der Woche normal – und das bei 180 Mark Monatslohn“, erinnert sich der Senior. Seine Frau Klothilde, die ursprünglich aus dem Raum Fulda kommt, war im Dienstleistungsbereich des Hotels tätig. Dort lernten sich die beiden kennen. Der Zeit als Koch folgten für Mitlehner 40 Jahre als Berufskraftfahrer bei Fruchthof Nagel. „Da habe ich viele Gastronomen und Betriebe beliefert“, sagt er.

Seit 2011 genießt das Paar den gemeinsamen Ruhestand. In all den Jahren hat sich viel verändert. „Unser Haus wurde 1979 am Illerzeller Ortsrand gebaut, da haben nebenan Kühe geweidet“, erinnert sich Tochter Sonja. „Mittlerweile sind wir mitten im Ort“. Doch sein Beruf als Koch lässt den 73-Jährigen bis heute nicht los. Oft lädt das Paar Bekannte ein – dann wird gekocht wie in alten Zeiten. „Aber aufräumen in der Küche muss immer noch ich“, sagt Gattin Klothilde. Daran habe sich nichts geändert.

