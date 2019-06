vor 44 Min.

Sirenen in Illertissen: Fehlalarm in Altenstadt

In Illertissen war am Donnerstagmittag eine heulende Alarmsirene zu hören.

In Illertissen war am Donnerstagmittag eine heulende Alarmsirene zu hören. Grund ist nach Angaben von Kreisbrandrat Bernhard Schmid ein Einsatz bei einer Firma in Altenstadt. Dort wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Illertisser Löschkräfte wurden dazu alarmiert. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich um einen Fehlalarm. (az)

