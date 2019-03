vor 22 Min.

So lustig war das neue Stück der Betlinshauser Theatergruppe

Nach etlichen Runden Enzianschnaps sind die Gemüter in Betlinshausen erhitzt, von links: Daniela Bühler, Winfried Mayer, Lisa Trautwein, Michael Pintleger, Klaus Butterhof, Lissi Hanschke, Günter Nübling und Karin Kohler.

„Nette Gäste“ empfängt die Theatergruppe Betlinshausen bei der Premiere ihrer neuesten Komödie.

Von Regina Langhans

Wenn der Bauer nicht weiß, was die Bäuerin tut, können die Arbeitsabläufe auf dem Hof gründlich durcheinander geraten. Und zu turbulenten, ja höchst komischen Situationen führen. So geschehen auf der Bühne des Vereinsheims Betlinshausen, wo die örtliche Theatergruppe am Samstag mit der Verwechslungskomödie „Nette Gäste“ Premiere gefeiert hat.

150 Zuschauern waren zum Lachen aufgelegt

Die Veranstaltung war mit mehr als 150 Zuschauern ausverkauft, das Publikum nach den ersten Auftritten von Magd Vroni (Daniela Bühler) und Knecht Hias (Klaus Butterhof) schon zum Lachen aufgelegt. Die Theatergruppe Betlinshausen hat sich im Lauf der Jahre mit ihren Bauernkomödien einen Namen gemacht. Sogar aus den Nachbarlandkreisen kämen die Besucher, sagt der Kulturringvorsitzende Bernd Rapp. Auch dieses Mal wurden sie nicht enttäuscht: Spätestens zur Szene mit der gemeinsamen Mahlzeit von Bäuerin Leni (Karin Kohler), Bauer Alois (Günter Nübling) und Gesinde lachte der ganze Saal. Zu gierig langten die hungrigen Dienstboten zu. Herrlich spielten sie ihren Futterneid aus. Zuletzt wischte sich Hias mit dem Tischtuch noch genüsslich den Mund ab.

Verwirrspiel bei einigen Runden Enzianschnaps

Obwohl alle gemeinsam beim Essen saßen, kamen die wichtigen Anliegen nicht auf den Tisch – im Gegenteil. Schicksalhafte Verwechslungen und Missverständnisse – nicht zuletzt auf die simple, unpräzise Ausdrucksweise der vier Protagonisten zurückzuführen – nahmen ihren Lauf. Ahnungsvoll konnte das Publikum beobachten, wie die paarweise eintreffenden vier Personen, zunächst die vermeintlichen Feriengäste und dann die angeblichen Dienstboten, empfangen und in ihre Rollen eingewiesen wurden. Irgendetwas schien aber nicht zu stimmen: Denn die Feriengäste reagierten ebenso verwundert wie die neue Magd und der neue Knecht. Willkommene Ablenkung fanden daher alle drei Bühnenpaare – Vroni und Hias, die Neuankömmlinge Claire (Lisa Trautwein) und Sepp (Michael Pintleger) sowie Resi (Lissi Hanschke) und Otto (Winfried Mayer) – bei einer Runde Enzianschnaps. Als die Bauersleute den angeheiterten Kreis entdeckten, trieb das komödiantische Verwechslungsspiel auf seinen Höhepunkt zu, begleitet von den belustigten Reaktionen im Publikum.

Darsteller sprechen in schönstem Betlinshauser Schwäbisch

Dass der Bühnentext im besten Betlinshauser Schwäbisch zu hören war mit einschlägigen Kraftausdrücken und blumigen Vokabeln wie „bleeda Henn“, „dommer Simpel“, sorgte für zusätzliches Schmunzeln. Die den Rollen zugeteilte Naivität in Verbindung mit bekannten Klischees wurde mit einer Ernsthaftigkeit vorgetragen wie es nur versierte Laiendarsteller können.

Weitere Aufführungen: Jeweils Freitag, Samstag, Sonntag vom 22. März bis 14. April.

Auch in Vöhringen wird derzeit Theater gespielt. Lesen Sie die Premierenkritik zu Hundswetter.

Themen Folgen