So wirkt sich die Corona-Krise auf die Finanzen in Kettershausen aus

Plus Die Kämmerin legt im Gemeinderat Kettershausen das Ergebnis der Jahresrechnung 2020 vor. Der Bürgermeister mahnt: Vorsicht sei geboten.

Von Zita Schmid

Das Coronavirus hat seit dem Frühjahr 2020 vieles durcheinander gebracht. Der Finanzhaushalt der Gemeinde Kettershausen allerdings hat sich von der Pandemie im Wesentlichen bislang wenig beeindrucken lassen. Das zeigt der Blick auf die Jahresrechnung 2020. Bestimmte Zahlen zeigen jedoch einen Abwärtstrend. Für Bürgermeister Markus Koneberg besteht deshalb Anlass, dass hier doch „Vorsicht geboten ist“, wie er sagte.

Kämmerin Angela Zobel legte in der Sitzung des Gemeinderats das Ergebnis der Jahresrechnung 2020 vor. Hier ein Auszug aus dem Zahlenwerk: Der Verwaltungshaushalt schließt demnach mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3,24 Millionen Euro (Haushaltssatzung: 3,18 Millionen Euro) ab. Der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 3,55 Millionen Euro (Haushaltssatzung: 3,10 Millionen Euro). Die Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt beträgt knapp 500.000 Euro. Die Haushaltsreste aus dem Jahr 2020 belaufen sich auf gut eine Million Euro.

Bei der Gewerbesteuer verzeichnet Kettershausen sogar ein Plus

Zu den größten Posten der aufgelisteten Haushaltsreste über 10.000 Euro gehören der Erwerb unbebauter Grundstücke (350.000 Euro), die Wasserversorgung (290.000 Euro), die Kläranlage sowie die Feinteerung der Kirchenäcker (jeweils knapp 100.000 Euro). Wie die Kämmerin ausführte, betrug der Sollüberschuss 2020 gut 1,53 Millionen Euro. Dieser wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt und für den aktuellen Haushalt vorgetragen.

Kredite waren im vergangenen Jahr keine vorgesehen, Kettershausen musste letztlich auch keine aufnehmen. Für die Gemeinde endete das Jahr schuldenfrei. Bei der Gewerbesteuer war im Jahr 2020 mit einem Haushaltsplanansatz von 150.000 Euro gerechnet worden. Tatsächlich gingen mit 207.000 Euro etwa 57.000 Euro mehr ein. „Dies trotz Corona“, wie Zobel bemerkte. Der Gemeindeanteil der Einkommens- und Lohnsteuer stand mit knapp 1,15 Millionen Euro im Zahlenwerk, betrug laut Rechnungsergebnis etwas weniger als 1,1 Millionen Euro und somit rund 66.000 Euro weniger.

Bürgermeister Markus Koneberg resümierte: „Wir sind nach wie vor schuldenfrei und der Haushalt ist ganz gut beieinander.“ Trotz Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer seien die rückläufigen Einnahmen bei der Einkommens- und Lohnsteuer für ihn aber ein Signal, vorsichtig zu sein. Denn wie sich die Pandemie weiter auf Betriebe und Jobs auswirken wird, könne derzeit nicht überschaut werden, sagte der Rathauschef.

