Solide Finanzen: Es geht bergauf mit dem TSV Illertissen

Finanziell steht der Turn- und Sportverein gut da. Auch die Mitgliederzahl steigt, wie die Zahlen belegen.

Von Wilhelm Schmid

Was die Basis für den Turn- und Sportverein Illertissen, kurz TSV, bildet, sind vor allem solide Finanzen. Das sagte der Vorsitzende Ulrich Hartmann vor Kurzem bei der Mitgliederversammlung in der Vöhlinstadt. So sporteln derzeit in 17 Abteilungen – hier sind die Basketballsparte, die gerade gegründet wird, und die Kindersportschule KiSS mitgezählt – 1736 Mitglieder. Erfreulich ist, dass es mit dem Verein nach Jahren des Rückgangs und der Stagnation nun wieder aufwärts geht, wie diese Zahlen belegen.

Auch die Altersstruktur kann sich laut Hartmann sehen lassen: Je 40 Prozent der Mitglieder sind jünger als 18 Jahre; weitere 40 Prozent sind zwischen 18 und 65 Jahre alt und 20 Prozent sind „Jungsenioren und Senioren“ über 65. Und da die KiSS nun auch für Kinder ab drei Monaten das Programm „Babys in Bewegung“ anbietet, kommentierte der Vorsitzende: „Viel früher kann man nicht beginnen; die Stufe davor heißt Schwangerschaftsgymnastik.“

Voller Einsatz: 11.000 Übungsstunden

Weitere Zahlen belegen die Vielfalt des TSV: Mehr als 11000 Übungsstunden wurden von 54 Übungsleitern und weiteren Helfern geleistet, hieß es während der Versammlung. Hinzu kommen zwei junge Erwachsene, die ihr sogenanntes Freiwilliges Soziales Jahr beim TSV absolvieren.

Aus Zeitgründen wurde, wie schon seit Jahren, auf den Vortrag der Einzelberichte aller 17 Abteilungen verzichtet. Details dazu sind in einem Jahresheft enthalten, das allen Mitgliedern und Interessierten zur Verfügung steht. Darin sei, so Hartmann, „der positive Geist, Neues zu gestalten und Altbewährtes weiterzuführen, überall nachlesbar“.

Außerhalb des üblichen Vereinsbetriebs waren im vergangenen Jahr zwei Projekte besonders arbeitsintensiv: Die Datenschutzgrundverordnung fand eine für den Verein praktikable und vorschriftsgemäße Umsetzung, und für die Großveranstaltung Run Bike Rock stellte der TSV mit 80 Personen eines der größten Helferteams, das 500 Arbeitsstunden einbrachte. Auch in wenigen Tagen wird der Verein bei der nächsten Auflage des Events wieder vertreten sein.

TSV Illertissen: Wahlen standen auf dem Programm

Finanziell sieht es gut aus für den Verein, wie Finanzreferent Christian Rott erläuterte. Er verzeichnete einen Jahresüberschuss in Höhe von mehr als 42000 Euro, wovon 20000 Euro von den Abteilungen und 22000 Euro vom Hauptverein erwirtschaftet worden waren. Gründe dafür, so Rott, seien nicht nur die Mitgliedsbeiträge, sondern auch Spenden und eine sehr effektive Arbeit der Abteilungen, besonders auch der KiSS-Kindersportschule.

Neben dem viel diskutierten Thema Halleneubau ( Neue TSV-Halle in Illertissen: Eine Lösung ist noch nicht in Sicht ) standen diesmal auch Wahlen an, die von Bürgermeister Jürgen Eisen geleitet wurden. Jeweils einstimmig wiedergewählt wurden: Vorsitzender Ulrich Hartmann, sein Stellvertreter Udo Schultze, Dritter Vorsitzender Heiner Semsch, Finanzreferent Christian Rott, Sport- und Jugendreferentin Irene Drescher sowie Schriftführerin Brigitte Lüdtke-Haag. Ein Bericht zu den Ehrungen folgt.

