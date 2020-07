vor 3 Min.

Sommerloch in Osterberg: Ein Rohr war die Ursache

Plus Das Rätsel um die Straßenschäden in Osterberg ist gelöst. Ein Rohr verursachte das tiefe Loch, das auch den Verkehr behinderte - jetzt wird es repariert.

Von Armin Schmid

Lange wurde um das Loch gerätselt, das mitten in der Osterberger Ortsdurchfahrt im Bereich der Kindertagesstätte und des Feuerwehrhauses klafft und den Durchgangsverkehr hemmt. Jetzt gibt es eine Erklärung.

Die Schadstelle hat sich nach und nach entwickelt. Zunächst handelte es sich nur um eine kleine Absenkung in der Fahrbahn, danach traten Risse auf und zum Schluss brach die Asphaltdecke ein. Seither ist ein tiefes Loch in der Ortsdurchfahrt, die vor rund drei Jahren zwischen südlichem Ortseingang und Oberrother Straße komplett erneuert wurde, sichtbar. Wir berichteten: Ein Sommerloch in der neu reparierten Straße.

Ein eingebrochenes Abwasserrohr führte zu den Straßenschäden in Osterberg

Mittlerweile wurde der Asphalt um die Schadstelle herum aufgesägt. Ein Saugbagger hat Kies und Erdreich großflächig und bis in zwei Meter Tiefe aufgesaugt und einen Bereich freigelegt. Verantwortlich für den Schaden ist ein eingebrochenes Abwasserrohr. Das Betonrohr und der frühere Abwasseranschluss des Feuerwehrhauses sind komplett zerstört.

Bürgermeister Martin Werner sagte, dass die Zuständigkeit bei der Gemeinde Osterberg liegt. Er geht davon aus, dass die Kiestragschicht unter der Ortsdurchfahrt nach links und rechts in den zerstörten Abwasserkanal geflossen ist und so zum Einreißen der Asphaltstraßendecke und der Bildung des Lochs beigetragen hat. Das Feuerwehrhaus wurde im Zuge der Erneuerung der Kreisstraße an einen neuen Kanalschacht angeschlossen. Ob der alte, beschädigte Abwasserkanal aktive Anschlüsse besitzt, muss laut Bürgermeister geklärt werden. Ermittelt wird dies wahrscheinlich per Kanalbefahrung. Sollte der defekte Betonkanal nicht mehr aktiv sein, könne er verfüllt und die Straßendecke wieder instandgesetzt werden.

