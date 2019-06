14:00 Uhr

Sporteln zur Sonnenwende in Winterrieden

Am Wochenende findet das Sonnenwendfest in Winterrieden statt. Eine Anmeldungen zu den Turnieren und Läufen ist noch möglich.

Von Claudia Bader

Mit der Sommersonnenwende am Freitag, 21. Juni, naht der längste Tag des Jahres. Der FV Winterrieden gestaltet aus diesem Anlass wieder ein sportliches und unterhaltsames Programm auf dem Sportgelände, das von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Juni, dauert. Mit der zehnten Auflage seines Sonnwendfests kann der Verein heuer ein kleines Jubiläum feiern. Zusätzlich organisiert er an diesem Wochenende erstmals einen Tag des Jugendfußballs.

Den Auftakt des Sonnwendfests setzt ein Nacht-Elfmeter-Turnier am Freitag, 21. Juni. Der Anpfiff erfolgt um 19 Uhr. Das Finale ist ab 24 Uhr geplant. Anmeldungen sollten bis Donnerstag, 20. Juni, per E-Mail an fvw11meter@web.de eingehen.

Am Samstag, 22. Juni, steht der traditionelle Sonnwendlauf auf dem Programm. In den zurückliegenden Jahren sind zahlreiche Teilnehmer aus der näheren und weiteren Umgebung an den Start gegangen. Die Startnummern werden ab 15.30 Uhr am Sportplatz ausgegeben. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre laufen um 16 Uhr los. Die Rundstrecke hat je nach Altersklasse eine Länge von 800, 1600 oder 2400 Metern. In der Startgebühr sind für alle Teilnehmer Streckenverpflegung, Urkunden mit Zeitangaben sowie eine Portion Pommes enthalten.

Punkt 17.30 Uhr starten dann die Erwachsenen. Sie können auf einer 11,5 Kilometer langen Strecke durch schattigen Wald und über Feldwege einen Cross- oder Nordic-Walking-Lauf absolvieren. Alle Teilnehmer erhalten eine Streckenverpflegung und eine Urkunde. Anschließend sind sie zum Pasta-Essen ins Zelt eingeladen. Anmeldungen nimmt Sibylle Zimmermann unter Telefon 08333/4251 oder per E-Mail an fv.winterrieden-sonnwendlauf@gmx.de entgegen.

Am Sonntag, 23. Juni, erfolgt um 10 Uhr der Anpfiff zum ersten Tag des Jugendfußballs. Kinder ab fünf Jahre können sich dabei das offizielle DFB-Paule-Schnupper-Abzeichen erspielen und sich gemeinsam mit ihren Eltern bei Gewinnspielen messen. Die Teilnahme ist kostenlos. Im Anschluss findet die Urkunden- und Preisverleihung statt.

Nachmittags wird ab 13.30 Uhr ein Beachvolleyball-Turnier ausgetragen. Eine Mannschaft besteht aus je vier Personen, darunter muss mindestens eine Frau sein. Musik von DJ Hobbit und Cocktails gehören zum Rahmenprogramm. Preise gibt es für alle Teams. Deren Verteilung findet im Anschluss statt. Anmeldungen sind unter der E-Mail-Adresse fvw-volleyball@web.de möglich. (clb)

