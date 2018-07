16:00 Uhr

Stadträte üben Kritik an Zuschuss für Caritas

In Vöhringen gab es Kritik an einem Zuschuss für die Caritas.

In Vöhringen sorgt ein Antrag für Diskussionen. Nicht zum ersten Mal sind sich die Räte bei der Förderung von Organisationen uneins.

Von Madeleine Schuster

Die städtischen Zuschüsse für Vereine und Organisationen sorgten in Vöhringens Gremien in der Vergangenheit des Öfteren für Diskussionen. Nachdem die SPD-Fraktion des Stadtrats zuletzt massiv Kritik am Zuschuss für die Sanierung der Illerberger Martinskirche übte, sorgte nun ein neuer Antfrag für Gesprächsbedarf im Hauptausschuss.

Auslöser der Debatte war ein Zuschussantrag des Illertisser Caritasvereins, unter dessen Dach das Seniorenheim in Vöhringen betrieben wird. Bereits im vergangenen Jahr war die Küche der Einrichtung saniert und der Restaurantbereich neu gestaltet worden. Insgesamt 1,3 Millionen Euro investierte die Caritas nach Angaben der Vöhringer Verwaltung in diese Maßnahme. An die Stadt stellte der Vorsitzende des Caritasvereins, Dominik Rommel, den Antrag, 25 Prozent der Kosten zu übernehmen.

Für SPD-Rat Volker Barth eine „grenzwertige“ Bitte. Die Stadt betreibe schließlich keine „Wirtschaftsförderung“. Und genau darum würde es sich handeln, wenn der Gastrobetrieb eines sozialwirtschaftlichen Unternehmens bezuschusst werde, so Barth. „Irgendwo gibt es eine Grenze.“ Wenn er sich die städtische Kasse so ansehe, sagte der Stadtrat, müsse bei anderen auch einmal ankommen, dass Vöhringen nichts zu verschenken habe. „Wir müssen irgendwann auch einmal ‚Nein‘ sagen“, urteilte Barth, der dabei Unterstützung seines Fraktionskollegen Roland Bader erhielt. „Ich würde mir gerne einmal die Bilanz der Caritas anschauen“, sagte dieser.

Dass ein Zuschuss für Küche und Restaurant „mehr als gerechtfertigt“ sei, bekräftigte dagegen Bürgermeister Karl Janson (FWG). Schließlich könne die Stadt dankbar sein, dass es das Caritascentrum in Vöhringen gebe. „Es gehört fast schon zu einer Pflichtaufgabe einer Kommune, an ältere Menschen zu denken.“ Doch gerade für Senioren seien die Investitionen, die die Stadt im Haushalt vorgesehen habe, „nicht gerade nennenswert“.

Die Verwaltung schlug deshalb vor, die Caritas mit dem laut Förderrichtlinien üblichen Zuschuss von maximal 50000 Euro zu unterstützen. Ein Betrag, der laut Janson „absolut“ im Verhältnis zu der Arbeit stehe, die die Organisation in der Stadt leiste. Das sah auch die Mehrheit des Ausschusses so: Mit zehn zu drei Stimmen wurde der Zuschuss trotz Kritik befürwortet.

Themen Folgen