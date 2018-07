15:00 Uhr

Startsignal für die Flexible Grundschule in Kellmünz

In Kellmünz wird ab kommendem Schuljahr das Konzept der „Flexiblen Grundschule“ verfolgt. Welche Möglichkeiten die Kinder dadurch haben sollen.

Von Armin Schmid

Beim gemeinsamen Kinderfest der Grundschule und des Kindergartens in Kellmünz ist der Startschuss für das Projekt „Flexible Grundschule“ gefallen. Die Einrichtung in Kellmünz gehört damit laut der Bayerischen Staatssekretärin für Unterricht und Kultus, Caroline Trautner, zu den 26 Profilschulen in Bayern, welche das Konzept ab dem neuen Schuljahr einführen werden.

Beim Festakt in der Schulaula wurde deutlich, dass es das Ziel ist, die Schüler möglichst individuell zu fördern und auf ihre Begabungen einzugehen. „Die Abc-Schützen beginnen ihr Schulleben nicht nur mit ganz unterschiedlichen Interessen und Stärken, sondern auch mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen und Erfahrungen“, sagte Trautner. Bei der Umsetzung der Flexiblen Grundschule geht es nach Bekunden der Kultusstaatssekretärin um eine individuelle Förderung und Bildungschancen.

Schüler der ersten und zweiten Jahrgangsstufe werden künftig in einer jahrgangsgemischten Eingangsstufe unterrichtet. Dabei haben die Schüler die Möglichkeit, die erste und zweite Klasse in einem, in zwei oder in drei Jahren zu durchlaufen. Rektorin Silvia Lang betonte, dass die Kellmünzer bei der Bildung von jahrgangsgemischten Klassen schon Erfahrung haben – „dies wird nun noch durch das Konzept der Flexiblen Grundschule getoppt“. Die Rektorin betonte, dass sie selbst ein großer Fan dieses Konzepts sei. Die erste Klasse wird im kommenden Schuljahr von der stellvertretenden Schulleiterin Andrea Milde geleitet.

Schulamtsdirektorin Elisabeth Holand machte deutlich, dass die Kellmünzer Grundschule aus ihrer Sicht schon lange wendig und flexibel ist. Grund hierfür sei, dass sich die kleine Grundschule aufgrund wechselnder Schülerzahlen immer wieder neuen Erfordernissen anpassen muss. Die Kellmünzer Schule ist nun nach Reutti und Tiefenbach die dritte Grundschule im Landkreis, die das Konzept der Flexiblen Grundschule umsetzen wird.

Vom widrigen Wetter ließen sich Organisatoren und Kinder bei ihrem Fest nicht abschrecken. Entsprechend der Devise von Staatssekretärin Trautner standen die Kinder an diesem Tag im Mittelpunkt: Sie konnten sich bei einem Spieleparcours austoben und bei verschiedenen Einlagen ihr Talent unter Beweis stellen.

