Supermarkt im Illertisser Süden ist vom Tisch

Investor Frank Multerer zieht seine Pläne offiziell zurück. Er hofft, an anderer Stelle zum Zuge zu kommen. Derweil geht es im um die Details des neuen Wohngebiets.

Von Jens Carsten

Die Pläne zum Bau eines großen Supermarkts im Illertisser Süden sind offiziell vom Tisch: Wie Investor Frank Multerer aus München am Mittwoch bekannt gab, nimmt er Abstand von seiner Absicht, die Flächen des dort ansässigen Landwirts zu kaufen und zu bebauen. Die Stadt Illertissen zeige leider kein Interesse an seinem Vorhaben, so Multerer. Er verweist auf die anstehende Sitzung des Bauausschusses (Dienstag, 9. Juli), in der ein anderer Entwurf zur Abstimmung kommen soll. Aus Multerers Sicht eine „08/15-Planung“.

Wie berichtet, gibt es zur Entwicklung des Gebiets südlich der Franz-Mang-Straße seit längerem unterschiedliche Meinungen. Fest steht zwar, dass dort ein Wohngebiet entstehen soll. Wie das konkret aussehen könnte, dazu gab es mehrere Ideen. Im Hintergrund steht der Konflikt des ansässigen Landwirts mit Anwohnern. Weil ein Ausbau des Hofs wegen der angrenzenden Wohnbebauung als ausgeschlossen gilt, hat der Bauer eine Umsiedelung ins Auge gefasst.

Investor hält Supermarkt für sinnvoll

Investor Multerer wollte auf dem Areal Wohnungen errichten – und zudem einen größeren Supermarkt und eine Veranstaltungshalle. Ohne einen ausgeprägten Handelsstandort seien die Flächen nicht wirtschaftlich zu vermarkten, hieß es. Zudem sei ein Markt in dieser Größe an der Stelle für Illertissen wünschenswert. Illertissen habe als Mittelzentrum „erheblichen Nachholbedarf“ bei der Einzelhandelsversorgung, so Multerer.

Mancher Illertisser befürchtete allerdings, ein Markt werde den Händlern in der Stadt bedrohliche Konkurrenz machen. Bürgermeister Jürgen Eisen sagte damals dazu, es gehe darum, was das Beste für Illertissen ist.

Die Stadt hatte ihrerseits ein Büro aus Stuttgart mit der Planung „des Südens“ beauftragt, ein zentraler Punkt ist die Entwicklung der Berufsschule. Das im März dazu präsentierte Konzept sieht anders aus als das von Multerer.

Stadt will Wohngebiete - ohne großen Markt

Vorgesehen sind zwischen der Memminger Straße und dem Jedesheimer Kirchenweg Wohngebiete mit Spielplätzen, Parks und einem neuen Kindergarten. Stadtplaner Florian Schilling sprach von einer „durchmischten Bebauung“ – innen kleinteiliger, außen etwas größere Gebäude, die auch als Lärmschutz dienen. Einem großen Supermarkt erteilte der Stadtrat fraktionsübergreifend eine Absage. Inzwischen sind die Pläne recht konkret: Ein Entwurf für einen Bebauungsplan liegt vor, über den der Bauausschuss am Dienstag zu befinden hat.

Zur Enttäuschung von Multerer, der sein Vorhaben zurückzieht. Zumindest an diesem Ort: „Ich hoffe jedoch, dass ich vielleicht an anderer Stelle in Illertissen doch noch mein Projekt mittel- bis langfristig realisieren kann.“ Dem Landwirt, mit dem er bereits Gespräche geführt hatte, wünscht der Münchner Investor „bei der Bebauungsplanentwicklung viel Glück und Erfolg“.

Für Aufsehen gesorgt hatte der Bauer im Herbst vergangenen Jahres, als er Ballen mit Silage weithin sichtbar zu einer hohen Mauer auftürmte. Ihm bleibe aufgrund der beengten Verhältnisse keine andere Wahl, argumentierte der Landwirt damals.

Multerer hegt keinen Groll gegen die Stadt, sagt er. Sie habe mit ihrer ablehnenden Haltung aber wohl die Chance vertan, eine neue Konzerthalle zu bekommen.

