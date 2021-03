vor 17 Min.

Takt für Takt kehrt die Musikschule Dreiklang in die Normalität zurück

Plus Seit einer Woche ist an Musikschulen wieder Einzelunterricht gestattet. Eine 16-Jährige aus Vöhringen und der Dreiklang-Schulleiter schildern ihre Erfahrungen.

Von Regina Langhans

Eigentlich dürfte es zu den selteneren Glücksmomenten eines Lehrers gehören, dass es ein Schüler kaum erwarten kann, in den Unterricht zu kommen und ihn dann noch „voll gut“ zu finden. Corona macht’s möglich, darf man da zynisch sagen: Schüler wie Lehrer freuen sich gleichermaßen auf einen ganz normalen Unterricht. Seit einer Woche ist dieser auch in der Musik wieder gestattet in Form von Einzelunterricht. Christoph Erb, Leiter der Musikschule Dreiklang und Geigenschülerin Livia Kern erzählen, wie sich der Start nach dem dreimonatigen Lockdown angefühlt hat.

Die Musikschule Dreiklang hat übers Internet Unterricht angeboten. Nun gibt es wieder Einzelunterricht. Bild: Regina Langhans

„Voll gut“, sagt die 16-Jährige aus Vöhringen. Vergangene Woche hatte sie wieder erstmals Geigenunterricht als Präsenzveranstaltung gehabt und all die Vorteile so richtig genossen: ihre Lehrerin zu treffen, ihrem Vorspiel richtig zuschauen und dann nachfragen zu können - und vor allem beim eigenen Spielen sofort korrigiert zu werden. „Mir hat der direkte Umgang gefehlt“, sagt Livia Kern. Nun habe sie Feedback erhalten über ihr dreimonatiges eigenständiges Üben.

Dauerhaft möchte Livia Kern aus Vöhringen keinen Online-Unterricht haben

„Ich bin schon weitergekommen, doch das Dazugelernte gehen wir jetzt nochmals gemeinsam durch“, erzählt Livia Kern, die seit zehn Jahren Geige spielt. Dabei gehe es um Feinheiten, die beim Online-Unterricht zu kurz kamen. Verurteilen wolle sie diesen aber keineswegs. Sie habe ihr iPhone neben die Noten auf den Ständer gelegt und schon konnte es losgehen. Mitunter gab es Detailaufnahmen, die linke Hand am Griffbrett oder die rechte mit dem Bogen extra. Teilweise schickte ihre Lehrerin auch Sprachnachrichten, die beim Üben hilfreich waren.

Dass sie trotz Corona den Geigenunterricht wahrnehmen konnte, sieht die 16-Jährige sogar als Privileg gegenüber anderen Freizeitbeschäftigungen wie etwa Sport und Vereinstätigkeiten: „Leute mit solchen Hobbys konnten gar nichts machen und mussten ihr Training auf Eis legen.“ Aber dauerhaft wolle sie keinen Online-Unterricht, zumal sie auch Ballett macht. „In beidem bin ich froh über die Rückkehr zum Präsenzunterricht“, sagt die Schülerin.

Auch vonseiten der Musiklehrer kann Christoph Erb – selbst unterrichtet er vor allem Posaune – dies so nur unterstreichen: „Zur Musik gehören Chöre, Ensembles, Auftritte, all das liegt ja jetzt noch brach.“ Ebenso der Unterricht für seine „Minis“ und die musikalische Früherziehung, also generell für die bis Sechsjährigen, sagt Erb. Auch noch im Grundschulalter falle den Kindern die beim Online-Unterricht nötige Selbstständigkeit nicht immer leicht, sodass es Unterstützung brauche. „Unerwartet positiv war für mich dabei, auf die Weise den einen oder anderen Elternteil kennenzulernen“, berichtet Erb. Und als echten Gewinn bescheinigt er seinen Schülern eine große Selbstständigkeit, die sie sich im Zuge der Videokonferenzen angeeignet hätten: „Im Präsenzunterricht wird ihnen alles vorgekaut, wenn der Lehrer zum Beispiel die Anmerkungen in die Noten schreibt“, sagt Erb schmunzelnd. Zu Hause im Distanzunterricht müssten sie sich ums Notenpultaufstellen und alles Weitere selbst kümmern.

Die Musikschule Dreiklang funktioniert momentan nur zu 85 Prozent

Bis im ersten Lockdown der Schritt zu Online-Lösungen gemacht wurde, seien aber gut zwei Wochen der Stagnation vergangen, erinnert sich Erb. „Erst langsam hat sich die Erkenntnis breit gemacht, dass wir es nicht mit einer Art schlimmen Grippewelle zu tun haben, die es auszusitzen gilt, sondern einem Problem, mit dem man sich zu arrangieren hat, um nicht unterzugehen.“ Noch vor Ostern 2020 hätten sie die digitalen Möglichkeiten ausgelotet, um nach den Ferien gleich zu starten, berichtet der Musikschulleiter.

Musikunterricht mit Hilfe von Medientechnik erprobte Christoph Erb, Leiter der Musikschule Dreiklang. Bild: Regina Langhans

Anfangs sei mit allerlei Plattformen experimentiert worden, bis der Berufsverband wegen des Datenschutzes seine Empfehlungen herausgegeben habe, um Schüler und Lehrer abzusichern. Und mittlerweile seien alle – schon wegen der Schule – mit guten Geräten ausgestattet. Livia Kern wirft an dieser Stelle ein: „Und wenn dann der Geigenunterricht trotzdem nicht klappte, weil die WLAN-Verbindung schlecht war, haben wir ihn einfach verschoben.“

So oder so schauen Schüler und Lehrer jetzt aber nach vorne und hoffen, dass die Musikschule bald wieder in allen Sparten funktionieren kann. Denn das tut sie momentan nur zu 85 Prozent, indem lediglich Einzelunterricht gestattet ist. Erb erklärt: „Wo möglich, haben wir die Ensembles getrennt und unterrichten einzeln, auch beim Gesang.“ Chöre, Musik-, Trommel- und Ballettgruppen oder die Bläserklasse entfielen weiterhin.

