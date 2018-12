20:00 Uhr

Taschendieb treibt in Supermarkt sein Unwesen

Von Vöhringen

Opfer eines Taschendiebs ist am Freitagmittag eine 79-jährige Frau in einem Supermarkt in der Industriestraße in Vöhringen geworden. Wie die Polizei mitteilt, stahl der Unbekannte gegen 13.15 Uhr den Geldbeutel aus der Tasche der Seniorin. Beides hatte sich im Einkaufswagen befunden. Die Beute: rund 85 Euro. Die Polizei in Illertissen bittet um Hinweise, Telefon 07303/96510. (az)

Weitere Fälle aus dem regionalen Blaulichtreport: