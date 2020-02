Telefonbetrug: Kriminelle setzen bei Illertisserin auf die falsche Karte

Plus Mit einem falschen Gewinnversprechen sollte eine Illertisserin abgezockt werden. Die Frau erzählt, wie sie sich dagegen gewehrt hat.

Diesmal sind die Betrüger eindeutig an die Falsche geraten. Doch allzu oft kommen Betrüger damit durch. Deswegen ist es Andrea S. (Name von der Redaktion geändert) aus Illertissen so wichtig, dass ihre Geschichte erzählt wird. Damit andere Menschen nicht auf das hereinfallen, was Betrüger bei ihr am Telefon versuchten.

Die 46-Jährige dachte sich zunächst eigentlich nichts Böses dabei, als die Frau bei ihr anrief: Sie habe ja ein Zeitungsabo abgeschlossen und dabei an einem Gewinnspiel teilgenommen. Nun warte ein Geldgewinn auf sie. „Es hätte stimmen können, schließlich habe ich im vergangenen Jahr wirklich eine Zeitung für meine Mutter abonniert“, erzählt die Illertisserin. 28300 Euro sollten es sein, die ihr da angeblich ins Haus flattern sollen. Andrea S. ist kein Mensch, der sich davon leicht beeindrucken lässt. Im Rückblick ist sie aber erstaunt über die hohe Professionalität, mit der die Anruferin vorging. „Da war kein Zögern zu spüren, auch kein ausländischer Akzent, mit dem man bei solchen Betrugsanrufen ja rechnet.“ (Den Bericht der Polizei über den Fall lesen Sie hier: Schwindel mit Gewinnspiel: Betrüger verlangen Geld)

Die Frau am Telefon habe ruhig, professionell und sehr freundlich geklungen. Nur auf die wiederholten Fragen der 46-Jährigen, was sie denn tun müsse, um an den Gewinn zu kommen, wich die Anruferin erst einmal aus. Nichts müsse sie tun, versicherte diese. Ein Geldtransporter und ein Notar würden bestellt, der das Geld in einem Koffer vorbei bringe – sogar die Zahlenkombinationen für die Schlösser diktierte die Frau. Sie sollte eindeutig in Sicherheit gewiegt werden, so sieht es Andrea S. heute. „Mir wurde auch immer wieder versichert, dass bei der Geldübergabe gerne jemand dabei sein könnte, alle Anwesenden müssten sich nur ausweisen können.“

Betrug mit Steamkarten: Die Anruferin hatte es auf die Codes abgesehen

Erst nach einer Weile rückte die Unbekannte am Telefon mit der Information heraus, die den eigentlichen Betrug einleiten sollte: Es sei ihr sicher klar, dass der Notar nicht umsonst arbeiten könne. Das Unternehmen, das den Gewinn verspricht, könne aber die Kosten dafür auch nicht tragen. Spätestens jetzt war Andrea S. klar, dass sie hier betrogen werden sollte. Doch die Illertisserin blieb zum Schein am Ball. „Ich habe dann gesagt, das sei ja kein Problem, wenn man mir den Koffer bringt, habe ich ja Bargeld, um den Mann gleich vor Ort zu bezahlen.“ Das wollte die Anruferin natürlich nicht – und hatte einen anderen Vorschlag parat: Damit keine Kontodaten angegeben werden müssten, solle die Illertisserin losgehen und Steamkarten im Wert von 900 Euro kaufen.

Solche Guthabenkarten sind ganz legal. Sie werden in diversen Läden angeboten – die Nutzer können den Gegenwert zum Beispiel zum Herunterladen von Software und Spielen, aber auch für Mikrotransaktionen oder den Kauf von Gegenständen einlösen. Dabei reicht die Eingabe der Nummer, die man auf den Karten freirubbeln muss, um an das Guthaben zu gelangen.

Auch Tankstellen-Mitarbeiter gerieten ins Visier der Betrüger

Genau darauf haben es die Betrüger abgesehen – und benutzen unterschiedliche Wege, um dranzukommen, wie Dominic Geisler, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Kempten erzählt. „Die bekannten Betrugsmaschen vermischen sich immer mehr.“ Und sie entwickeln sich weiter. Waren es bisher hauptsächlich Bargeld und Wertsachen, die beim Enkeltrick-Betrug oder der Masche mit den falschen Polizeibeamten gefordert wurden, sind es jetzt immer häufiger Guthabenkarten wie die von „Steam“. Diese Karten, sagt Geisler, hatten die Betrüger früher vor allem bei Tankstellen im Visier: Die Täter riefen bei den Mitarbeitern an und gaben sich als Firmenvertreter aus. „Die Angestellten wurden dann aufgefordert, zu Testzwecken die Nummern von etwa 20 Karten durchzugeben.“ Weil das System noch recht neu war, glaubten viele Mitarbeiter den Betrügern – und lieferten diesen das Guthaben aus.





Auch Andrea S. sollte Nummern am Telefon durchgeben. Am Montag meldete sich eine Frau bei ihr, die sich als „Stefanie Koch“ vorstellte. Ob sie denn die Karten gekauft habe, damit die Übergabe stattfinden könne? Doch, das habe sie, sagte die Illertisserin – die zu diesem Zeitpunkt längst Anzeige bei der Polizei erstattet hatte. Am Telefon spielte sie das Spielchen der Betrügerin genau bis zu diesem Punkt mit – um sie dann direkt zu konfrontieren: „Ich finde es so peinlich, dass Sie sich als junge, intelligente Frau für so etwas hergeben und Menschen betrügen. Deswegen habe ich Anzeige bei der Polizei erstattet.“ Die Frau habe daraufhin hörbar tief eingeatmet – und dann aufgelegt.

Händler und Bankmitarbeiter haben schon Übergaben verhindert

Längst nicht alle, die Anrufe von Betrügern bekommen, sind so gut informiert und so selbstbewusst wie Andrea S. Gerade bei älteren Menschen werden erst Angehörige darauf aufmerksam, dass da gerade eine Menge Geld verloren gegangen ist. Doch die wachsende Aufmerksamkeit mache es den Betrügern tatsächlich immer schwerer, sagt Dominic Geisler. „Es passiert öfter, dass sich Händler bei uns melden, weil beispielsweise ein älterer Mann für 2000 Euro bei ihnen Stechkarten kaufen will – und eigentlich gar nicht weiß, was man damit macht.“ In solchen Fällen kann der Betrug gerade noch verhindert werden. Die Betrüger lernen jedoch schnell dazu – und haben auch bei ihren Anrufen bei Andrea S. vorgebaut: „Die Guthabenkarten soll ich auf keinen Fall alle in einem einzigen Geschäft kaufen, hat mir die Anruferin gesagt. Und auf keinen Fall solle ich dem Verkäufer erzählen, was ich damit vorhabe.“

Auch Mitarbeiter der Banken in der Region, sagt Geisler, hätten bereits Geldübergaben verhindert. So geschehen beispielsweise Ende Januar in Weißenhorn: Hier war eine Mitarbeiterin der VR-Bank misstrauisch geworden, weil eine 81-Jährige 25000 Euro abheben wollte. Falsche Polizeibeamte steckten dahinter, wie sich herausstellte. (Mehr zu dem Fall lesen Sie hier; Falsche Polizeibeamte: Bankmitarbeiterin verhindert Betrug)

Wer schnell reagiert, kann noch die Auszahlung von Guthabenkarten verhindern, rät der Polizeisprecher. „Wenn die Codes bereits am Telefon durchgegeben wurden, der Täter das Guthaben aber noch nicht abgerufen hat, kann man über die Anbieter der Guthabenkarten die Auszahlung noch stoppen.“ Die Zeitspanne, die danach noch zur Verfügung steht, hängt aber davon ab, wie schnell die Täter reagieren – und die sind natürlich ebenfalls auf Schnelligkeit aus.

Für Andrea S. ist die Sache gut ausgegangen. Dennoch ärgert sie sich maßlos darüber, wie Menschen auf diese Weise andere betrügen. Deswegen entschied sie sich, ihren Fall öffentlich zu machen – um möglichst viele andere vor dieser Betrugsmasche zu warnen. „Es ist einfach erschreckend, wie viele Leute auf so etwas hereinfallen. Da muss man dringend etwas dagegen tun.“

