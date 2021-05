Unbekannte beschädigen Gartenzaun am Kindergarten

Der Maschendrahtzaun des Tiefenbacher Kindergartens ist kaputt. Die Tat könnte schon mehrere Wochen zurück liegen.

Ein Unbekannter hat den Zaun des Kindergartens in Tiefenbach beschädigt. Nach Angaben der Polizei soll sich der Vorfall im Zeitraum zwischen Mitte März und Ende April in der Raiffeisenstraße ereignet haben. Der Täter schnitt mit einer Zange oder ähnlichem Werkzeug Teile des Maschendrahtes durch und verursachte so einen Schaden von geschätzten 50 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)

