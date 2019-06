18:30 Uhr

Tigerentenclub: Babenhauser Fünftklässler sind bald im TV zu sehen

Als Team „Frösche“ treten die Babenhauser gegen Schüler aus Friedrichshafen an. Im Fernsehstudio war manches anders als erwartet.

Von Claudia Bader

Wenn sie an heißen Tagen ein Eis essen, wissen die Schüler der 5. Klassen an der Anton-Fugger-Realschule nun viel mehr über die kühle Leckerei als manche Altersgenossen. Bei der Kinderunterhaltungssendung Tigerenten Club durften sie kürzlich drei hoch dotierten Eismachern über die Schulter schauen.

Im Mittelpunkt des Besuchs im Tigerenten Club stand aber die Spiele- und Quizshow, bei dem die Babenhauser als grüne Frösche gegen die gelben Tigerenten einer internationalen Schule aus Friedrichshafen angetreten sind. Wer letztendlich den Siegerpokal mit nach Hause gebracht hat, dürfen die Fünftklässler noch nicht verraten.

Wann läuft die Show im Fernsehen?

Das können ihre Eltern, Geschwister sowie Freunde und Bekannte bei der Fernsehausstrahlung der Sendung verfolgen. Sie wurde vom Südwestrundfunk für die ARD produziert und ist am Sonntag, 23. Juni, um 7.05 Uhr im Ersten Programm sowie am Samstag, 29. Juni, um 10.45 Uhr im Kinderkanal Kika zu sehen.

Die Idee, sich für den Tigerenten Club zu bewerben entstand im No-vember 2018 auf Anregung der Klasse 5c. Gemeinsam mit ihrer Mutter informierte sich Schülerin Ronja im Internet über die Teilnahmebedingungen. Die Antwort auf die Anfang Dezember von den Babenhauser Fünftklässlern versandte Bewerbung für die Spiele- und Quizshow ließ nicht lange auf sich warten: Zwei Tage vor Heilig Abend flatterte die Einladung für die Realschüler in den Briefkasten. Bevor es zur Aufzeichnung der Sendung ging, gab es aber noch einiges zu besprechen, zu planen und zu proben. Zum Beispiel den für die Show vorgeschriebenen Songvortrag.

Fünftklässlerin Hannah singt beim Tigerentenclub das Lied Stardust. Ihre Mitschülerinnen begleiten sie mit einer lässigen Hip-Hop-Tanznummer. Ob sie damit den Wettbewerb für sich entscheiden können? Bild: SWR/Sabine Stumpp

Als Begleitung für den von der Schülerin Hannah gesungenen Hit „Stardust“ übten Mia, Lena und Viktoria eine flotte Hip-hop-Choreographie ein. Josefine, Hannah und Luca wurden als „Spielekinder“ ausgelost. Die grünen Frosch-T-Shirts mit Schullogo und Vornamen der Kinder wurden von einer heimischen Firma gesponsert.

Lehrer wurden wie Filmstars behandelt

Endlich war der lang ersehnte Tag da. Im Anschluss an die 4. Unterrichtsstunde fuhren die drei 5. Klassen in Begleitung von vier Lehrkräften in zwei Bussen zum Tigerenten-Club-Studio nach Göppingen. Wer jetzt vermutet hatte, dass gleich los gefilmt wird, wurde enttäuscht. Während die Lehrer fast wie Filmstars eine Stunde lang von den Maskenbildnern frisiert und geschminkt wurden, fand für die Schüler zunächst eine Probe statt, bei der nicht nur das Betreten des Studios, sondern auch das Applaudieren geübt wurde. Ein Regisseur gab die entsprechenden Hinweise zum weiteren Ablauf der Show. Dann wurde es ernst und die Schüler durften endlich auf den Zu-schauerreihen des Aufnahmestudios Platz nehmen. „Obwohl die Auf-zeichnung insgesamt drei Stunden dauerte, verflog die Zeit wie im Flug“, berichtet Jannik. „Weil sich der amtierende Eis-Weltmeister drei Mal versprochen hat, musste die Szene so oft wiederholt werden“, erinnert er sich.

Die fünften Klassen der Anton-Fugger-Realschule waren in der Fernsehshow Tigerentenclub dabei. Bild: SWR/Sabine Stumpp

Beim spannenden Quiz stellten die Teilnehmer in insgesamt acht Runden bei Spielen und kniffligen Fragen ihr Geschick und Wissen unter Beweis. Mit allen Kräften versuchten die Anton-Fugger-Realschüler, gegen ihre Konkurrenten, die gelben Tigerenten der internationalen Schule Friedrichshafen, zu punkten. Auch Sängerin Hannah und ihre drei Background-Tänzerinnen wurden dabei von ihren Mitschülern kräftig angefeuert. In der letzten, alles entscheidenden Runde bewährte sich Josefine beim Rodeo-Ritt auf der Tigerente. Mehr wollen und dürfen die Fünftklässler aber noch nicht verraten. Den genauen Ablauf des Quiz können ihre Eltern, Geschwister und Interessierte dann im Fernsehen verfolgen. Dabei erfahren die Zuschauer dann auch, ob die Babenhauser Schüler dem Kinderschutzbund einen Preis von 400 Euro oder gar 600 Euro spenden können.

Themen Folgen