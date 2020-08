06:30 Uhr

Treffen mit alten Militärfahrzeugen macht in Babenhausen von sich reden

Plus Alte Militärfahrzeuge haben am Wochenende in Babenhausen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Was steckt hinter dem Lager, das am Ortsrand aufgeschlagen wurde?

Von Sabrina Karrer

Alte Militärfahrzeuge, braun-olivgrüne Zelte, gehisste Flaggen, etwa des Freistaats Bayern und der Konföderierten Staaten von Amerika, auch Südstaaten-Fahne genannt: Eine Zusammenkunft am Ortsrand von Babenhausen in Richtung Kettershausen hat am Wochenende die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Was steckt dahinter?

In den sozialen Netzwerken wurde kräftig spekuliert. Ein Nutzer erkundigte sich: „Weiß jemand, was es auf sich hat mit den Bundeswehr-Fahrzeugen? Fuhren hier heute herum.“ Ein anderer: „Weiß jemand, was das für ein Camp ist Richtung Kettershausen?“ Auch bei unserer Redaktion meldete sich ein Leser, um über die nach seinen Worten „sonderbare Veranstaltung“ an einer ungenutzten Hofstelle zu informieren.

Polizeistreife war vor Ort

Ebenfalls von dem Treffen erfahren hat die Polizei. Wie ein Sprecher des Präsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage berichtet, ging am Samstag gegen 11 Uhr eine Mitteilung ein, dass in Babenhausen ein „militärisches Lager, wenn man das so nennen kann“ aufgebaut worden sei. Eine Streife der zuständigen Polizeiinspektion Memmingen sei daraufhin zur beschriebenen Stelle nahe der Paradiesstraße gefahren und habe dort eine private Veranstaltung von „Militärfreunden“ vorgefunden. „Die Beamten haben keine Beanstandungen jedweder Art feststellen können“, lässt der Sprecher wissen.

Im Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen ist die Zusammenkunft vorab nicht angemeldet worden. Da es sich um eine geschlossene Veranstaltung und einen überschaubaren Personenkreis – offensichtlich mit einer Schwäche für Militäroldtimer – handelte, sei das nicht erforderlich, so Verwaltungsmitarbeiter Marc Hermann. „Wie es sich darstellt, gab es auch keine Beeinträchtigung des öffentlichen Raums, zum Beispiel des Verkehrs oder durch Lärm.“ Vorab habe sich aber ein Bürger aus dem Raum Babenhausen – kein Verein, der als Veranstalter auftritt – noch danach erkundigt, welche Corona-Richtlinien aktuell zu beachten sind. Der mutmaßliche Veranstalter war am Montag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

