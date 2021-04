Trickbetrüger versuchen ihr Glück in Holzheim und Weißenhorn

Mehrere Fälle von versuchtem Trickbetrug wurden der Polizei Weißenhorn am Donnerstag gemeldet. Erfolgreich waren die Täter glücklicherweise nicht.

Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Weißenhorn sind am Donnerstag erneut mehrere Fälle von versuchtem Trickbetrug bekannt geworden. Die unbekannten Täter gaben sich fälschlicherweise als Polizeibeamte aus.



Zunächst rief gegen 11 Uhr ein Mann bei einem 81-Jährigen in Attenhofen an und meldete sich mit " Kriminalpolizei". Dem Polizeibericht zufolge berichtete der Unbekannte, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden war. Er fragte, ob der Angerufene Wertsachen, Bargeld oder einen Tresor zu Hause habe. Der 81-jährige Mann reagierte völlig richtig, antwortete mit "Nein" und legte auf. Danach verständigte er die Polizei Weißenhorn.

Senioren aus Attenhofen, Weißenhorn und Holzheim ließen sich nicht täuschen



Gegen 11.50 Uhr wurde eine 80-jährige Frau aus Weißenhorn ebenfalls von einer männlichen Person angerufen, der sich als Beamter des Raubdezernats Neu-Ulm ausgab. Er fragte nach, ob die Angerufene wisse, dass in der Nachbarschaft eine ältere Dame überfallen worden sei und ob ihr etwas aufgefallen sei. Außerdem wollte er wissen, ob die 80-Jährige eine rumänische Putzfrau habe. Als die Dame dies verneinte und nachfragte, ob er wirklich von der Polizei sei, entgegnete der Anrufer, dass er in Kürze noch mal anrufen werde. Die Frau könne auch die angezeigte Nummer zurückrufen, sie würde dann direkt bei der Notrufnummer 110 ankommen. Die 80-Jährige verhielt sich ebenfalls richtig und verständigte sofort die Polizei. Ein weiterer Anruf ging nicht mehr ein.



Bei einem 83-jährigen Mann aus Holzheim ging am Donnerstag gegen 13 Uhr ebenfalls ein Anruf eines unbekannten Mannes ein, der vorgab, von der "Wohlfahrt der Polizei" zu sein. In diesem Fall schilderte den Anrufer laut Polizeibericht, dass bei einer rumänischen Bande ein Zettel gefunden worden sei, auf dem der Name des Angerufenen stehe. Weiter fragte er nach, ob der 83-jährige Mann Bargeld oder einen Tresor zu Hause habe und ob er 20.000 Euro auf der Bank habe. Auch diesmal reagierte der angerufene Rentner richtig, verneinte die Fragen des Anrufers, legte auf und verständigte die Polizei.



Bei diesen drei Fällen kann die Polizei Weißenhorn erfreulicherweise ein positives Fazit ziehen: "Durch das richtige Verhalten der Angerufenen kam es glücklicherweise in keinem der genannten Fälle zu einem finanziellen Schaden", teilt die Inspektion mit. (AZ)

