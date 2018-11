29.11.2018

Trickbetrüger zweigt Geld an der Ladenkasse ab

Er gab vor, Geld wechseln zu wollen. 260 Euro konnte er dadurch erbeuten.

Ein Trickbetrüger hat in Illertissen knapp 260 Euro aus einer Ladenkasse gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, betrat am frühen Dienstagabend ein bislang unbekanntes Pärchen ein Kleidungsgeschäft in der Hauptstraße. Der Mann gab vor, eine Kette zu kaufen und lies sich beim Bezahlen an der Kasse zugleich Geld wechseln. Dabei lies er wohl immer wieder Geldscheine in seiner Tasche verschwinden. Den Mitarbeitern fiel das zunächst nicht auf. Gefunden wurde der Unbekannte bisher nicht. Die Polizei rät deshalb Ladenbesitzer zur Vorsicht. Beim Geldwechseln sollten demnach immer zwei Mitarbeiter dabei sein. (az)

