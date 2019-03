18:10 Uhr

Trotz Absage im Stadtrat: Kommt ein Supermarkt in den Illertisser Süden?

Plus Die Verantwortlichen in Illertissen wollen ein anderes Konzept für das neue Wohngebiet – Investor Multerer hält an seinen Plänen fest. Er rechnet sich Chancen aus.

Von Jens Carsten

So wird das im Illertisser Süden nicht funktionieren: Das sagt Investor Frank Multerer über die Pläne zur Entwicklung des Gebiets, die der Stadtrat kürzlich in Form eines Entwicklungskonzepts festgelegt hat. Der Stein des Anstoßes: Im Konzept ist eine Verbindungsstraße zu dem späteren Wohngebiet vorgesehen – sie führt über Grundstücke des ansässigen Landwirts Andreas Vill. „Ein Unding“, sagt Multerer. Schließlich schränke das den Bauern in der wirtschaftlichen Nutzung des Gebiets erheblich ein. Jener habe andere Pläne für die Areale, betont Multerer, der dazu kürzlich wie berichtet eine eigene Idee vorgestellt hatte. Und von der will er sich nicht verabschieden. Auch nicht nach einem anderslautenden Stadtratsbeschluss.

Multerers Plan sieht den Verkauf des landwirtschaftlichen Anwesens an einen privaten Investor vor, der neben Wohnungen auch einen Supermarkt und eine Veranstaltungshalle bauen soll. Und deshalb genug Geld auf den Tisch legen wird, dass Landwirt Vill mit seinem Hof umsiedeln kann. Im Stadtrat gab es für Multerers Vorschlag kürzlich keine Mehrheit. Deutliche Kritik gab es an dem vorgesehenen Supermarkt: Der werde den Handel in der Innenstadt ausbluten, hieß es. Aufgeben will Multerer nicht: „Wir bleiben dran.“ Aus seiner Sicht muss die Stadt beim Entwicklungskonzept nachbessern. Ihr bleibe schließlich wohl keine andere Wahl: Ohne den Umzug des Bauernhofs werde sich das neue Wohngebiet im Süden nicht entwickeln lassen. Wie soll sich der Illertisser Süden entwickeln – dazu gehen die Meinungen auseinander. Investor Frank Multerer plant den Bau eines Wohngebiets samt Supermarkt mit großen Bio-Sortiment. Auch wenn der Stadtrat das ablehnt. Das seitens der Stadt bei dem Planungsbüro Wick & Partner aus Stuttgart in Auftrag gegebene Konzept klingt nach einem großen Wurf: Von Reihen-, Mehrfamilien- und Einfamilienhäusern war im Stadtrat die Rede, außerdem von einem Café, einem Bürgertreff und einem Kindergarten. Entstehen soll das alles auf mehreren Arealen, für die einzelne Bebauungspläne erstellt werden sollen. Einer davon für die Flächen von Landwirt Vill. Er könne den Plan eigenständig aufstellen lassen, sagt Gerhard Steinle vom Illertisser Bauamt. Allerdings nach den Vorgaben des Entwicklungskonzepts und von dessen Urhebern, den Planern von Wick & Partner. Auf dessen Grundlage könne Vill seine Flächen dann vermarkten. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Mehrfamilienhäuser, Supermarkt und Konzerthalle: So stellt sich der Immobilienhändler Frank Multerer aus München das Areal im Süden Illertissens vor. Bild: FMP Real Estate Ob ein Supermarkt genehmigt wird, ist nach vorliegendem Sachstand mehr als fraglich. Aber genau der sei unerlässlich, wenn es zum Verkauf und damit wie von der Stadt gewünscht zum Umzug kommen solle, sagt Investor Multerer. Die einzige Alternative zu dieser privatwirtschaftlichen Lösung (mit Supermarkt) sei der Kauf des Anwesens durch die Stadt. Und zwar zu einem für den Landwirt akzeptablen Preis. Ob es dafür im Stadtrat allerdings eine Mehrheit gebe, sei bestenfalls fraglich. Weitere Entscheidungen zum Illertisser Süden sind aus Multerers Sicht nun unerlässlich: Mit dem vorliegenden Konzept werde sich aufgrund des Interessenkonflikts wohl kein Baurecht schaffen lassen. Die Stadt stellte sich damit selbst ein Bein, sagt Multerer. Die Erschließung des Wohngebiets über die Flächen des Landwirts zu planen und dem Eigentümer damit ein Konzept überzustülpen, sei „sehr unglücklich“. Daran festzuhalten, sei ein Fehler. Wie soll sich der Illertisser Süden entwickeln – dazu gehen die Meinungen auseinander. Investor Frank Multerer plant den Bau eines Wohngebiets samt Supermarkt mit großen Bio-Sortiment. Auch wenn der Stadtrat das ablehnt. Nicht ganz nachvollziehen kann Multerer die ablehnende Haltung gegenüber dem von ihm angedachten Supermarkt. Eine wachsende Stadt wie Illertissen sei auf eine gute Nahversorgung angewiesen. Den Norden der Vöhlinstadt sieht Multerer hier gut aufgestellt, im Süden gebe es Potenzial. In der Innenstadt selbst, wie von Bürgern immer wieder gewünscht, lasse sich ein neuer Markt nicht bauen, weil es nicht genug Platz gibt. „Das geht nicht, sonst würden wir es machen“, so Multerer. Der Supermarkt soll eine Verkaufsfläche von 3000 Quadratmetern haben, zehn Prozent Non-Food-Waren und 1500 Bio-Produkte aus der Region anbieten. Der Supermarkt im Süden: ein "hoch attraktives Konzept" Multerer spricht von einem „hoch attraktiven Konzept“. Genau solche Einkaufsmöglichkeiten brauche Illertissen langfristig. Die Vorteile des geplanten Markts für die Stadt würden von den Entscheidern bisher nicht gesehen. Locker lassen will Multerer nicht, er stelle sich auf „eine lange Überzeugungsarbeit“ ein. Solch große Projekte zögen sich oft hin. Beim Ruku-Areal seien vom ersten Gespräch bis zur Bebauung fünf Jahre vergangen, sagt Multerer, der Landwirt Vill in der Sache hinter sich weiß. Der Investor hofft auf eine Einigung mit der Stadt: „Das wäre der beste Fall.“ Wenn es nicht dazu komme, werde man weitersehen. Die Pläne aufzugeben, sei keine Option. Der Süden beschäftigt Illertissen schon eine Weile: Um was geht, lesen Sie hier: Ärger im Illertisser Süden: Ein Landwirt sieht sich in der Zwickmühle



